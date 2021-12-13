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13 декабря 2021, новость

Киану Ривз объяснил решение вернуться к роли «мертвого» Нео

Исполнитель главной роли в «Матрице» вспомнил свой разговор с Ланой Вачовски
Кадр из фильма «Матрица: Воскрешение»

Американский актер Киану Ривз, сыгравший Нео в культовой трилогии «Матрица», рассказал, как получил предложение сняться в четвертой части картины. Его слова приводит «Центральная служба новостей».

«Я был дома и получил сообщение от Ланы Вачовски, режиссера и сценариста картины, и она спросила: "Что ты думаешь о том, чтобы сняться еще в одном фильме "Матрица"?" И я ответил: "О, это звучит потрясающе, но я ведь мертв". А она такая: "Точно мертв?". Ну, и я сразу же: "Давай, рассказывай"», — вспоминает актер.

Ривз также признался, что сценарий ему очень понравился, потому что история будет строиться на романе Нео и Тринити. Таким образом, главный герой получил второй шанс с «единственной его настоящей любовью в жизни».

Сценарист четвертой «Матрицы» Дэвид Митчелл ранее рассказал, что «Воскрешение» — не сиквел, а самостоятельное произведение, на которое повлияли предыдущие части. По его словам, фильм «нарушает все правила блокбастеров».

Сюжетная линия нового фильма серии продолжит повествование о том, как главные герои противостоят компьютерной системе «Матрица», установившей контроль над Землей.

Режиссером «Матрицы: Воскрешение» стала Лана Вачовски, она же выступила соавтором сценария и продюсером. В России фильм выйдет 16 декабря.

Матрица: Воскрешение
2021/США12+боевикфантастика
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