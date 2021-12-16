Яковлева рассказала о «практически голом Киркорове» на съемках

Филипп Киркоров

Елена Яковлева рассказала о поведении «короля российской эстрады» Филиппа Киркорова, ему досталась роль Жар-птицы. Она указала, что артист был в непривычном для публики образе и отличился неожиданно спокойным поведением.

Яковлева раскрыла, что роскошные перья рисовались при помощи компьютерной графики, а снимался Киркоров в специальном обтягивающем комбинезоне синего цвета.

«То есть он практически голый перед нами предстал и выглядел странно, абсолютно не был похож на свой сценический образ. Мы привыкли видеть его все время в чем-то безумно модном», — поделилась артистка.

Напомним, о том, что Киркоров появится в «Последнем богатыре», стало известно в сентябре. Артист опубликовал в инстаграме фото со съемочной площадке и рассказал о своей новой роли, признавшись, что прообразом для его персонажа послужила мифическая птица Феникс.