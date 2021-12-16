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16 декабря 2021, новость

Яковлева рассказала о «практически голом Киркорове» на съемках

В новой части франшизы «Последний богатырь» певец сыграл Жар-птицу
Филипп Киркоров

Российская актриса Елена Яковлева в интервью изданию «7дней» раскрыла подробности съемок третьей части киносказки «Последний богатырь: Посланник Тьмы», для которых она вернулась к образу Бабы-Яги. В проекте также приняли участие Сергей Бурунов, Екатерина Вилкова и Филипп Киркоров.

Елена Яковлева рассказала о поведении «короля российской эстрады» Филиппа Киркорова, ему досталась роль Жар-птицы. Она указала, что артист был в непривычном для публики образе и отличился неожиданно спокойным поведением.

Яковлева раскрыла, что роскошные перья рисовались при помощи компьютерной графики, а снимался Киркоров в специальном обтягивающем комбинезоне синего цвета.

«То есть он практически голый перед нами предстал и выглядел странно, абсолютно не был похож на свой сценический образ. Мы привыкли видеть его все время в чем-то безумно модном», — поделилась артистка.

Напомним, о том, что Киркоров появится в «Последнем богатыре», стало известно в сентябре. Артист опубликовал в инстаграме фото со съемочной площадке и рассказал о своей новой роли, признавшись, что прообразом для его персонажа послужила мифическая птица Феникс.

Также сообщалось, что Киркоров в необычном образе снялся в фильме «Елки 8» вместе с Сергеем Светлаковым, Иваном Ургантом и Ольгой Бузовой.

«Последний богатырь: Посланник Тьмы» выйдет в прокат 23 декабря.

Последний богатырь: Посланник Тьмы
2021/Россиякомедияприключениясемейныйфэнтези
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