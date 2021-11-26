Бузова и Киркоров появятся в продолжении «Елок»

19 фотографий 19 фотографий 19 фотографий

Ольга Бузова сыграет саму себя. По сюжету новеллы, она прилетает в Тюмень на концерт в честь открытия нового аквапарка. По словам певицы, над предложением сняться в новых «Елках» она недолго раздумывала:

Каждый декабрь мы ждем «Елки» уже много-много лет, и для меня стало большой честью «оставить след» в такой легендарной франшизе. Ольга Бузова

Ольга рассказала, что на площадку она попала «в условиях большой секретности»: «Я уехала на съемки на два дня и никому не говорила, где я и чем занимаюсь. И мы вместе со съемочной группой “Елок” самыми первыми встретили Новый год, уже 30 августа у нас был снег, ёлка и новогоднее настроение, которое, уверена, обязательно передастся зрителям фильма».

Филиппу Киркорову же досталась роль грозного сотрудника ЧОПа, удивительно похожего на Филиппа Киркорова. Певец признается, что ему нравится играть «контрастные» роли, и он не боится появляться в отличных от своего образах, а возможность сняться в «Елках» для него большая радость.

«Мне было очень комфортно работать с молодой командой "Елок". Я люблю работать с молодежью, особенно если ребята – талантливые и креативные, это не дает мне забронзоветь в моем статусе. Это меня омолаживает, и на съемках я помолодел точно лет на 20». Кроме того, Филипп Киркоров записал главный саундтрек фильма – композицию «Раненый».

Восьмую часть «Елок» снимали в Перми, Тюмени, Уфе, Саранске, Нижнем Новгороде и других российских городах. За постановку отвечают молодые кинематографисты: Василий Зоркий, Александра Лупашко, Варя Маценова, Яков Юровицкий. Руководит командой актер, режиссер и продюсер Антон Богданов.