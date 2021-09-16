Киркоров появится в «Последнем богатыре» в необычном образе

В Санкт-Петербурге в рамках кинорынка «Контент Форум» прошла презентация проектов студии Disney, в ходе которой стало известно, что одну из ролей в фильме «Последний богатырь: Посланник Тьмы» исполнит Филипп Киркоров.
Артист воплотит одного из самых ярких персонажей народного фольклора — Жар-Птицу. По сюжету, она эмигрировала из Белогорья, обосновалась в современной Москве и нашла свое призвание в шоу-бизнесе. Встреча с Жар-Птицей поможет главному герою Ивану и его друзьям отыскать похищенную Василису и одолеть древнюю Тьму.
Киркоров высказался о своей новой роли в инстаграме:
В сказочном приключении у меня невероятная роль. Я играю Жар-Птицу! Диковинную, яркую, волшебную…
Певец также добавил, что прообразом для его героя стал другой мифический персонаж, птица Феникс.
Напомним, Первая часть фильма «Последний богатырь» вышла в 2017 году и стала самым кассовым российским фильмом за всю историю кинопроката. Лента рассказала о юноше по имени Иван, который из современной Москвы переносится в волшебную страну Белогорье, где оказывается в центре борьбы светлых и темных сил. Роли в фильме исполнили Виктор Хориняк, Елена Яковлева, Тимофей Трибунцев, Екатерина Вилкова, Евгений Дятлов, Александр Семчев, Сергей Бурунов, Мила Сивацкая.
Выход фильма «Последний богатырь: Посланник Тьмы» выйдет в прокат 23 декабря 2021 года.