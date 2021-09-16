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16 сентября 2021, новостьСъемки

Киркоров появится в «Последнем богатыре» в необычном образе

Появились подробности о новой кинороли звезды
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12
фотографий
12
фотографий

В Санкт-Петербурге в рамках кинорынка «Контент Форум» прошла презентация проектов студии Disney, в ходе которой стало известно, что одну из ролей в фильме «Последний богатырь: Посланник Тьмы» исполнит Филипп Киркоров.

Артист воплотит одного из самых ярких персонажей народного фольклора — Жар-Птицу. По сюжету, она эмигрировала из Белогорья, обосновалась в современной Москве и нашла свое призвание в шоу-бизнесе. Встреча с Жар-Птицей поможет главному герою Ивану и его друзьям отыскать похищенную Василису и одолеть древнюю Тьму.

Во время загрузки произошла ошибка.

Киркоров высказался о своей новой роли в инстаграме: 

В сказочном приключении у меня невероятная роль. Я играю Жар-Птицу! Диковинную, яркую, волшебную… 
Филипп Киркоров

Певец также добавил, что прообразом для его героя стал другой мифический персонаж, птица Феникс.

Напомним, Первая часть фильма «Последний богатырь» вышла в 2017 году и стала самым кассовым российским фильмом за всю историю кинопроката. Лента рассказала о юноше по имени Иван, который из современной Москвы переносится в волшебную страну Белогорье, где оказывается в центре борьбы светлых и темных сил. Роли в фильме исполнили Виктор ХоринякЕлена ЯковлеваТимофей ТрибунцевЕкатерина ВилковаЕвгений ДятловАлександр СемчевСергей БуруновМила Сивацкая.

Последний богатырь: Посланник Тьмы
2021/Россиякомедияприключениясемейныйфэнтези

Выход фильма «Последний богатырь: Посланник Тьмы» выйдет в прокат 23 декабря 2021 года.

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