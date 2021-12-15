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15 декабря 2021, новость

Сукачев рассказал, как снял в кино 11-летнего сына Ефремова

По словам музыканта, у Бориса Ефремова есть актерский талант
Борис Ефремов в фильме Гарика Сукачева «Помнишь»

Музыкант Гарик Сукачев в беседе с «Аргументами и фактами» рассказал о том, как решил снять в короткометражном фильме на песню «Помнишь» сына своего друга — отбывающего сейчас наказание в колонии актера Михаила Ефремова.

По мнению Сукачева, у 11-летнего Бориса есть актерский талант. «Борька получил гонорар за свою работу, как любой артист. Но мне не кажется, что я так помогаю семье. Соня Кругликова со мной работает, и их с Мишей сын растет у меня под боком, я знаю этого ребенка с рождения, наблюдаю за ним. Вижу, что этот мальчик очень талантливый. Поэтому не стал больше никого искать», — объяснил он.

«Помнишь» – короткометражка о человеке, который во время трудного пути сквозь зимнюю вьюгу теряет коня, собаку, поклажу и, скорее всего, погибает. Однако в конце его ждет неожиданное перерождение. Премьера фильма состоялась в мае 2021 года.

8 июня 2020 года Ефремов, находясь в состоянии опьянения, стал виновником ДТП, в результате которого погиб курьер Сергей Захаров. Через несколько месяцев актера приговорили к восьми годам лишения свободы. Впоследствии суд уменьшил срок до 7,5 года колонии. Артист отбывает наказание в исправительной колонии №4 в Белгородской области. Позже представители актера пытались добиться для него сокращения срока лишения свободы по состоянию здоровья, однако суд оставил приговор без изменений.

Напомним, в колонии Ефремов написал сценарий к фильму «Евангелие от Федора» по «Преступлению и наказанию» Федора Достоевского. Работа победила в номинации всероссийского конкурса видеороликов среди осужденных. 

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