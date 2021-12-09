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9 декабря 2021, новость

Продюсер бондианы выступила против агента 007 в женском обличии

Барбара Брокколи подчеркнула также, что Бонд обязательно должен быть британцем
Дэниэл Крэйг в образе Джеймса Бонда

Продюсер фильмов о Джеймсе Бонде Барбара Брокколи выступила против превращения агента 007 в женщину. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Брокколи считает, что этот герой должен оставаться мужчиной. Она также подчеркнула, что Бонд обязательно должен быть британцем.

«Я думаю, что нужно создавать персонажей для женщин, а не делать так, чтобы женщины играли мужские роли. Я не думаю, что для женщин достаточно хороших ролей, и для меня очень важно, чтобы мы снимали фильмы для женщин и о женщинах», — заявила Брокколи.

Ранее актер Дэниэл Крэйг тоже выразил мнение, что Джеймса Бонда не должны играть женщины. «Почему женщина должна играть Джеймса Бонда, когда должна быть роль не хуже Бонда, но только для актрис?» — спросил он.

До сих пор остается неясным, кто возьмет на себя роль Бонда в продолжении франшизы. Ранее основным претендентом на роль следующего агента 007 считался британский актер Том Хиддлстон. Букмекеры также активно делали ставки на Ричарда Мэддена.

Кроме того, актриса Наоми Харрис в интервью, посвященном выходу на экраны очередной части бондианы «Не время умирать», объяснила, почему считает Тома Харди отличным претендентом на роль нового Бонда после ухода из франшизы Дэниэла Крэйга.

7.3
Не время умирать
2021/США, Великобритания12+триллербоевикприключения
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