Актриса объяснила, почему Том Харди должен стать новым Бондом

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Сыгравшая одну из главных ролей в новом фильме «бондианы» «Не время умирать» актриса Наоми Харрис в новом интервью объяснила, почему считает Тома Харди отличным претендентом на роль нового супершпиона Джеймса Бонда после ухода из франшизы Дэниэла Крэйга.

По словам 45-летней актрисы, она никогда раньше не работала с Харди, но является его поклонницей. Ее цитирует Daily Mail:

Новость Назван наиболее вероятный претендент на роль Джеймса Бонда

Он делает совершенно особенные, технически трудные вещи. Том был бы великолепен, я бы выбрала его. Он бы стал прекрасным Бондом, но всегда выбирают кого-то неожиданного. Наоми Харрис

В прессе также звучали предположения, что новой звездой фильмов о Джеймсе Бонде может стать 31-летний Реге-Жан Пейдж, известный по главной роли в сериале «Бриджертоны».

Дэниэл Крэйг снялся в пяти фильмах о Бонде и уже заявлял, что больше не будет играть героя. Последний фильм «бондианы» с его участием, «Не время умирать», выйдет в российский прокат 7 октября. Ранее роль знаменитого спецагента также исполняли Шон Коннери, Пирс Броснан, Тимоти Далтон и другие звезды.