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28 сентября 2021, новость

Актриса объяснила, почему Том Харди должен стать новым Бондом

Наоми Харрис также посетовала, что на эту роль «всегда выбирают кого-то неожиданного»
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8
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Сыгравшая одну из главных ролей в новом фильме «бондианы» «Не время умирать» актриса Наоми Харрис в новом интервью объяснила, почему считает Тома Харди отличным претендентом на роль нового супершпиона Джеймса Бонда после ухода из франшизы Дэниэла Крэйга.

По словам 45-летней актрисы, она никогда раньше не работала с Харди, но является его поклонницей. Ее цитирует Daily Mail:

Новость
Назван наиболее вероятный претендент на роль Джеймса Бонда
Он делает совершенно особенные, технически трудные вещи. Том был бы великолепен, я бы выбрала его. Он бы стал прекрасным Бондом, но всегда выбирают кого-то неожиданного.
Наоми Харрис

В прессе также звучали предположения, что новой звездой фильмов о Джеймсе Бонде может стать 31-летний Реге-Жан Пейдж, известный по главной роли в сериале «Бриджертоны».

Дэниэл Крэйг снялся в пяти фильмах о Бонде и уже заявлял, что больше не будет играть героя. Последний фильм «бондианы» с его участием, «Не время умирать», выйдет в российский прокат 7 октября. Ранее роль знаменитого спецагента также исполняли Шон КоннериПирс БроснанТимоти Далтон и другие звезды.

Том Харди известен ролями в фильмах и сериалах «Безумный Макс: Дорога ярости», «Дюнкерк», «Табу». Прежде основным претендентом на роль следующего агента 007 считался британский актер Том Хиддлстон. Букмекеры также активно делают ставки на Ричарда Мэддена.

Не время умирать
2021/США, Великобритания12+триллербоевикприключения
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