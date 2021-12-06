Болдуин заявил, что его больше не волнует карьера

Алек Болдуин | Источник: Legion-Media.ru

Американский актер Алек Болдуин заявил в интервью телеканалу ABC, что его карьера может закончиться после того, как пистолет, который он держал в руках, выстрелил и убил оператора-постановщика Галину Хатчинс на съемках вестерна «Ржавчина». Интервью опубликовано на канале ABC.

«Меня больше не волнует моя карьера. Что ж, она может и закончиться», — сказал Болдуин.

Рассуждая о своем будущем в кино, он поделился, что собирается снять другой фильм. «Но я спрашиваю себя: "Хочу ли я продолжать работать после этого (случайного убийства — прим. ред.)? Стоит ли оно того?"» — резюмировал Болдуин, добавив, что никогда не снимется в фильме, где будет использоваться оружие.