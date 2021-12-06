Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Наверх
6 декабря 2021, новость

Болдуин заявил, что его больше не волнует карьера

Актер признался, что после инцидента на съемках его карьера «может и закончиться»
Алек Болдуин | Источник: Legion-Media.ru

Американский актер Алек Болдуин заявил в интервью телеканалу ABC, что его карьера может закончиться после того, как пистолет, который он держал в руках, выстрелил и убил оператора-постановщика Галину Хатчинс на съемках вестерна «Ржавчина». Интервью опубликовано на канале ABC.

«Меня больше не волнует моя карьера. Что ж, она может и закончиться», — сказал Болдуин.

Рассуждая о своем будущем в кино, он поделился, что собирается снять другой фильм. «Но я спрашиваю себя: "Хочу ли я продолжать работать после этого (случайного убийства — прим. ред.)? Стоит ли оно того?"» — резюмировал Болдуин, добавив, что никогда не снимется в фильме, где будет использоваться оружие.

Ранее Болдуин заявил, что не нажимал на курок пистолета, в результате выстрела которого погибла Хатчинс. Позднее эту информацию подтвердила адвокат помощника режиссера «Ржавчины» Дэвида Холлса Лиза Торакко.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Ржавчина
Алек Болдуин
Alec Baldwin
Болдуин сделал заявление о стрельбе на съемках фильма «Ржавчина»
Галина Хатчинс
Halyna Hutchins
Клуни вступился за Болдуина после трагедии на съемках
Болдуин захотел обновить правила использования оружия на съемках
В США потребовали запретить настоящее оружие на съемках
Стрелявший на съемках Болдуин нарядился чудовищем к Хэллоуину
Болдуин прокомментировал трагедию на съемках фильма «Ржавчина»
Раненный Болдуином режиссер дал показания
Раненный Болдуином режиссер оказался в критическом состоянии
Зета-Джонс с мужем, Брэдли Купер с мамой: премия Гильдии актеров
Новые трейлеры
Чемпион мира
Трейлер
Миротворец
Трейлер (англ.)
Станция 11
Трейлер (англ.)
Самый лучший босс
Дублированный трейлер
Удивительная миссис Мейзел
Тизер (англ.)
Елки 8
Трейлер
И просто так
Трейлер (англ.)
Удивительная миссис Мейзел
Тизер (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь