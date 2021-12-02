Алек Болдуин | Источник: Legion-Media.ru

Актер Алек Болдуин сделал заявление о стрельбе на съемках фильма «Ржавчина» в интервью телеканалу ABC.

Болдуин заявил, что не нажимал на спусковой крючок пистолета, в результате выстрела из которого смертельные ранения получила оператор Галина Хатчинс. «Нет, нет, нет. Я бы никогда не навел пистолет на кого бы то ни было и не спустил бы курок. Никогда», — сказал он.

Напомним, 22 октября во время съемок одной из сцен вестерна «Ржавчина» Алек Болдуин выстрелил из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами, но они оказались боевыми. В результате погибла оператор Галина Хатчинс, режиссер картины Джоэл Соуса получил ранения.