Бекмамбетов снимет фильмы ужасов по комиксам Стэна Ли

Тимур Бекмамбетов | Источник: Legion-Media.ru

Российский режиссер Тимур Бекмамбетов и его киностудия «Базелевс» объединятся с продюсерской компанией ZQ Entertainment ради работы над совместными проектами. Студии снимут хорроры Sawbones («Костоправ») и Carnival of Killers («Карнавал убийц»), основанные на комиксах легенды Marvel Стэна Ли, передает Deadline. При этом компания Ли POW! Entertainment выступит в качестве исполнительного продюсера к экранизациям.

«Не существует другого мастера, который был бы более успешным в области развлечений, чем Стэн Ли. Я очень рад представить на экране темную сторону его творческого гения», — сказал Бекмамбетов.

Стэн Ли — человек, придумавший самых известных классических супергероев комиксов Marvel: Халка, Человека-Паука, людей Икс, Железного человека, Тора, Фантастическую четверку. С середины 50-х годов Ли занимался созданием комиксов, по которым сняты самые популярные блокбастеры последних лет: франшизы «Железный человек», «Мстители», «Тор», «Человек-паук». Возглавлял Marvel на протяжении нескольких десятков лет.

Сюжет Sawbones расскажет о 12-летнем подростке Алексе Ковине, который после прочтения таинственного комикса попадает в его ужасающий мир. Мальчику предстоит выжить в центре содержания несовершеннолетних, где за ним будет охотиться опасное и злобное существо. Ради спасения главному герою придется победить монстра, который представляет собой олицетворение всех его страхов.

История Carnival of Killers повествует о девушке с экстрасенсорными способностями, предвидящей, что странствующий карнавал, к которому они с матерью присоединились, станет центром вторжения инопланетян. Действие истории развернется в Америке 1930-х годов.