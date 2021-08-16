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16 августа 2021, новость

Устинова и Бекмамбетов создадут сериал для Netflix

По словам писательницы, она станет автором сценария, а Бекмамбетов режиссером
Тимур Бекмамбетов

Автор детективных романов Татьяна Устинова пишет сценарий для сериала Netflix. В интервью «Газете.Ru» она рассказала, что сотрудничество со стриминговым гигантом находится «в начальной стадии».

Пока что мы только примеряемся и готовимся. В связи с тем, что проект довольно масштабный, думаю, рассказать о нем подробнее получится не раньше следующего года. Я там сценарист, а Тимур Бекмамбетов — режиссер.
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Писательница также отметила, что уровень современных российских сериалов растет, но «не дотягивает до британских». По ее мнению, наиболее удачными отечественными сериалами последних лет стали «Метод», «Новенький» и «Содержанки».

«Постепенно наше кино становится лучше. Именно кино: мне кажется, что это многосерийное кино, которое ошибочно называется сериалами. И это, в принципе, будущее кинематографа. На эту мысль меня навел Павел Семенович Лунгин», — поделилась Устинова.

Согласно пресс-службе издательства «Эксмо», Татьяна Устинова — самый популярный российский автор в жанре «современный детективный роман». Она является наиболее медийным и экранизируемым автором детективов в России. 

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