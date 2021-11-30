Пелагея высказалась о замене Градского в шоу «Голос»

Российская певица Пелагея назвала композитора и певца Александра Градского «незаменимым» в качестве наставника на шоу «Голос». Об этом она сообщила в эфире программы «Пусть говорят» на «Первом канале».

«Не нам решать, как сложатся обстоятельства в плане проекта, но мне кажется, это тот случай, когда незаменимые люди есть. И это он», — сказала исполнительница и наставница проекта.

По данным издания StarHit, «Первый канал» успел отснять еще несколько выпусков шоу с Градским, скоро они выйдут в эфир. Но съемки финальных эпизодов пока не начались, а руководство канала пока не придумало, кто заменит композитора.

Александр Градский умер в возрасте 72 лет в ночь на 28 ноября. Артист был госпитализирован 26 ноября с подозрением на инсульт. Предположительно, у Градского произошел инфаркт головного мозга.

Как сообщалось ранее, представители «Первого канала» считают своим долгом закончить 10-й сезон шоу «Голос» в память об Александре Градском. Также уточнялось, что решение о форме проведения финальных выпусков будет принято в ближайшее время.