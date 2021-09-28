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28 сентября 2021, фоторепортажСъемки

Билан, Агутин, Пелагея: первые фото со съемок «Голоса 10»

В юбилейном сезоне популярного шоу вернется золотой состав наставников
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16
фотографий
16
фотографий

«Первый канал» представляет премьеру юбилейного, 10-го сезона вокального шоу «Голос», в котором в красные кресла возвращается золотой состав наставников: Леонид Агутин, Александр Градский, Пелагея и Дима Билан. Ведущим по-прежнему выступает бессменный Дмитрий Нагиев.

К участию в слепых прослушиваниях допущено около 120 исполнителей – профессионалы и любители, посланцы разных уголков России, ближнего и дальнего зарубежья.

Напомним, имена наставников десятого сезона объявили в середине августа. Представители канала объяснили выбор желанием пригласить в юбилейный сезон «золотой состав жюри, с которого все начиналось и которому проект в огромной степени обязан многолетней популярностью и зрительской любовью».

Первый выпуск «Голоса 10» выйдет в эфир 8 октября в 21.30.

7.5
Голос
2012/Россия12+шоу талантов
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