Билан, Агутин, Пелагея: первые фото со съемок «Голоса 10»

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К участию в слепых прослушиваниях допущено около 120 исполнителей – профессионалы и любители, посланцы разных уголков России, ближнего и дальнего зарубежья.

Напомним, имена наставников десятого сезона объявили в середине августа. Представители канала объяснили выбор желанием пригласить в юбилейный сезон «золотой состав жюри, с которого все начиналось и которому проект в огромной степени обязан многолетней популярностью и зрительской любовью».

Первый выпуск «Голоса 10» выйдет в эфир 8 октября в 21.30.