Билан, Агутин, Пелагея: первые фото со съемок «Голоса 10»

«Первый канал» представляет премьеру юбилейного, 10-го сезона вокального шоу «Голос», в котором в красные кресла возвращается золотой состав наставников: Леонид Агутин, Александр Градский, Пелагея и Дима Билан. Ведущим по-прежнему выступает бессменный Дмитрий Нагиев.
К участию в слепых прослушиваниях допущено около 120 исполнителей – профессионалы и любители, посланцы разных уголков России, ближнего и дальнего зарубежья.
Напомним, имена наставников десятого сезона объявили в середине августа. Представители канала объяснили выбор желанием пригласить в юбилейный сезон «золотой состав жюри, с которого все начиналось и которому проект в огромной степени обязан многолетней популярностью и зрительской любовью».
Первый выпуск «Голоса 10» выйдет в эфир 8 октября в 21.30.