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22 ноября 2021, статья

Умерла Нина Русланова: памяти актрисы

Вспоминаем творческий путь неповторимой артистки, звезды «Афони» и «Зимней вишни»
Нина Русланова | Источник: PersonaStars

В Москве на 76-м году жизни умерла народная артистка России Нина Русланова. Информацию об этом подтвердила директор Гильдии актеров кино России Валерия Гущина, не раскрывая причин смерти актрисы.

Как сообщает «5 канал» со ссылкой на источник, последние 10 дней Русланова провела в больнице с вирусной пневмонией и мерцательной аритмией, развившимися, скорее всего, из-за осложненной формы коронавируса. Официальная версия причины ее смерти пока не озвучивается. 

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Проблемы со здоровьем начались у актрисы давно. Ранее Русланова сама рассказывала, как перенесла два кровоизлияния в мозг — в 2009 и 2014 годах. При этом режиссер Олег Степченко вспоминает, что, несмотря на заболевание, актриса продолжила сниматься в его фильме «Вий» в роли жены Явтуха. Для нее она стала последней на больших экранах, отмечает «Рен-ТВ». В день ее смерти Степченко рассказал:

Она приходила ко мне перед болезнью. Она тогда пробовала с Дуровым играть — мы были просто в восторге от того, как она все это делала. Настолько органичная, настолько великая актриса.

Сообщается, что прощание с Ниной Руслановой состоится 24 ноября в Центральном доме кинематографистов. Народную артистку похоронят на Троекуровском кладбище.

7.7
Короткие встречи
1967/СССР12+драма
Моя оценка

Нина Ивановна Русланова родилась 5 декабря 1945 года в городе Богодухов Харьковской области. Дату ее рождения и имя записали в детском доме, где она воспитывалась. Известно, что фамилию ей дал инспектор детдома в честь певицы Лидии Руслановой.

В начале 1960-х годов Нина Русланова окончила строительное училище, после этого работала штукатуром. В 1963 году была принята в Харьковский театральный институт. В 1965 году покинула его и поступила в Москве в Театральное училище им. Щукина, которое окончила в 1969 году.

7.9
Афоня
1975/СССР12+мелодрамакомедия
Моя оценка

С 1969 по 1984 годы Нина Русланова служила в Государственном академическом театре им. Евгения Вахтангова, в 1985—1988 годах — в Московском академическом театре им. Маяковского, в 1990-х годах выступала в Московском драматическом театре им. Рубена Симонова, в 2000-х участвовала в антрепризных постановках.

Русланова дебютировала в кино в 1967 году: в фильме «Короткие встречи» Киры Муратовой она исполнила poль домработницы Haдeжды. Среди других ее киноработ: Тамара в комедии Георгия Данелии «Афоня», Катька в мелодраме «Цыган» по мотивам романа Анатолия Калинина, Харитина Макаровна в фильме «Не стреляйте в белых лебедей», Наташа Адашова в драме Алексея Германа «Мой друг Иван Лапшин», Люба в мелодраме «Настройщик», Лариса в «Зимней вишне».

7.6
Настройщик
2004/Россия, Украина16+драмакомедия
Моя оценка

Из более современных картин с ее участием: «Жила-была одна баба», «Кукушечка», «Мамы», «О чем говорят мужчины», сериал «Участок». В общей сложности актриса снялась в более чем 130 фильмах и сериалах.

Была членом Союза кинематографистов РФ, Российской академии кинематографических искусств, Национальной академии кинематографических искусств и наук России. Получила звание народной артистки РФ в 1998 году. Также являлась лауреатом Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых, обладательницей кинопремий «Ника» и «Золотой орел».

7.1
Зимняя вишня
1985/СССР12+драмамелодрамакомедия
Моя оценка
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