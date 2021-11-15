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15 ноября 2021, новость

Мэл Гибсон снимет «Смертельное оружие 5» после смерти режиссера

Скончавшийся в июле 2021 года Ричард Доннер снял Гибсона во всех четырех «Смертельных оружиях»
Мэл Гибсон в фильме «Смертельное оружие» | Источник: Legion-Media.ru

Актер, режиссер и продюсер Мэл Гибсон снимет фильм «Смертельное оружие 5», сообщает The Independent.

Съемки стартуют в 2022 году, рассказал Гибсон на встрече с поклонниками в Лондоне. Гибсон поделился:

Новость
На 92-м году жизни умер режиссер «Смертельного оружия»
Человек, который снял все «Смертельные оружия», Ричард Доннер, был великим парнем. Он писал сценарий и зашел в нем довольно далеко. Однажды он сказал мне — послушай, если я склею ласты, ты возьмешься за дело. Я ему говорю — да брось! И вот он умер
Мэл Гибсон

С 1987 по 1998 год Доннер снял Гибсона во всех четырех «Смертельных оружиях». Вернется ли актер к роли полицейского Мартина Риггса, пока неизвестно.

Напомним, ранее Мэл Гибсон неоднократно выступал режиссером. В частности, он снял «Страсти христовы», «Апокалипсис» и «По соображениям совести».

Ричард Доннер скончался в июле 2021 года в возрасте 91 года.

7.8
Смертельное оружие
1987/США16+триллербоевиккриминал
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