Мэл Гибсон снимет «Смертельное оружие 5» после смерти режиссера

Мэл Гибсон в фильме «Смертельное оружие» | Источник: Legion-Media.ru

Актер, режиссер и продюсер Мэл Гибсон снимет фильм «Смертельное оружие 5», сообщает The Independent.

Съемки стартуют в 2022 году, рассказал Гибсон на встрече с поклонниками в Лондоне. Гибсон поделился:

Человек, который снял все «Смертельные оружия», Ричард Доннер , был великим парнем. Он писал сценарий и зашел в нем довольно далеко. Однажды он сказал мне — послушай, если я склею ласты, ты возьмешься за дело. Я ему говорю — да брось! И вот он умер Мэл Гибсон

С 1987 по 1998 год Доннер снял Гибсона во всех четырех «Смертельных оружиях». Вернется ли актер к роли полицейского Мартина Риггса, пока неизвестно.

Напомним, ранее Мэл Гибсон неоднократно выступал режиссером. В частности, он снял «Страсти христовы», «Апокалипсис» и «По соображениям совести».