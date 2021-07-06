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6 июля 2021, новость

На 92-м году жизни умер режиссер «Смертельного оружия»

Ричард Доннер снял также картины «Омен» и «Супермен»
Ричард Доннер | Источник: Legion-Media.ru

Голливудский режиссер Ричард Доннер скончался на 92-м году жизни. Об этом сообщает The Sun.

Смерть режиссера подтвердила его супруга Лорен Шуллер Доннер. Причина смерти пока не уточняется.

Среди картин Доннера наиболее популярен цикл фильмов «Смертельное оружие» с Мэлом Гибсоном и Дэнни Гловером. Режиссер снял все четыре части серии и собирался поставить пятую, которая должна была стать заключительной.

7.8
Смертельное оружие
1987/США16+триллербоевиккриминал
Моя оценка

Первая картина «Смертельное оружие» вышла на экраны в 1987 году и стала одним из самых известных боевиков 1980-х годов. Суммарные кассовые сборы франшизы составили более 955 миллионов долларов.

Также Ричард Доннер снял такие кинокартины, как «16 кварталов», «Омен», «Балбесы», «Леди-ястреб» и «Супермен».

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