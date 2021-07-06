На 92-м году жизни умер режиссер «Смертельного оружия»

Ричард Доннер | Источник: Legion-Media.ru

Голливудский режиссер Ричард Доннер скончался на 92-м году жизни. Об этом сообщает The Sun.

Смерть режиссера подтвердила его супруга Лорен Шуллер Доннер. Причина смерти пока не уточняется.

Среди картин Доннера наиболее популярен цикл фильмов «Смертельное оружие» с Мэлом Гибсоном и Дэнни Гловером. Режиссер снял все четыре части серии и собирался поставить пятую, которая должна была стать заключительной.

Первая картина «Смертельное оружие» вышла на экраны в 1987 году и стала одним из самых известных боевиков 1980-х годов. Суммарные кассовые сборы франшизы составили более 955 миллионов долларов.