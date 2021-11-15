Регина Тодоренко озвучила героиню мультфильма Disney

Популярные российские артисты Регина Тодоренко и Тимур Родригез озвучили главных героев нового анимационного фильма студии Disney «Энканто».
Звезда шоу «Орел и решка» подарила свой голос героине мультфильма — очаровательной 15-летней девочке Мирабель, которая живет в волшебном доме в живописном местечке в горах и единственная в своей удивительной семье не наделена никаким магическим даром.
Я никогда до этого не озвучивала мультфильм, хотя такая мечта была у меня с детства. Хотела быть той актрисой, которая звонко говорит за принцессу. Наконец-то мечта сбылась!
Тимуру Родригезу досталась роль дяди Мирабель, Бруно, наделенного способностью видеть будущее.
Любопытно, что «Энканто» станет для студии Disney юбилейной, 60-й картиной. В прокат мультфильм выйдет 25 ноября.