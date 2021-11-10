Безрукова и сын Верника на премьере нового фильма с Джоли

В московском кинотеатре «Октябрь» прошла премьера нового кинокомикса студии Marvel «Вечные» с Анджелиной Джоли и Сальмой Хайек в главных ролях.
Гостями показа стали Ирина Безрукова, Маша Цигаль, Илья Бачурин, сын Игоря Верника Григорий Верник, Алена Водонаева, Дарья Повереннова, Аврора, Анна Александрова, Алиса Хазанова и другие звезды.
Когда чудовищные существа — Девианты, которые считались давно исчезнувшими, — таинственным образом возвращаются, команда Вечных воссоединяется, чтобы встать на защиту людей. Режиссером «Вечных» выступила Хлоя Чжао. Кроме Джоли и Хайек, в фильме снялись Джемма Чан, Ричард Мэдден, Кумэйл Нанджиани, Кит Харингтон, Билл Скарсгард. Продюсер ленты — Кевин Файги.
В России фильм «Вечные» получил ограничение 18+. Кинокомикс вышел в прокат 8 ноября.