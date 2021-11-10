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10 ноября 2021, фоторепортажКрасная дорожка

Безрукова и сын Верника на премьере нового фильма с Джоли

В российский прокат вышел кинокомикс «Вечные»
20
фотографий
20
фотографий
20
фотографий

В московском кинотеатре «Октябрь» прошла премьера нового кинокомикса студии Marvel «Вечные» с Анджелиной Джоли и Сальмой Хайек в главных ролях.

Гостями показа стали Ирина Безрукова, Маша Цигаль, Илья Бачурин, сын Игоря Верника Григорий Верник, Алена Водонаева, Дарья Повереннова, Аврора, Анна Александрова, Алиса Хазанова и другие звезды.

Новость
«Вечные» с Джоли стал самым низкооцененным фильмом Marvel
По сюжету фильма, десять героев, каждый из которых наделен уникальными способностями, оберегают Землю со времен зарождения на ней жизни.

Когда чудовищные существа — Девианты, которые считались давно исчезнувшими, — таинственным образом возвращаются, команда Вечных воссоединяется, чтобы встать на защиту людей. Режиссером «Вечных» выступила Хлоя Чжао. Кроме Джоли и Хайек, в фильме снялись Джемма Чан, Ричард Мэдден, Кумэйл Нанджиани, Кит Харингтон, Билл Скарсгард. Продюсер ленты — Кевин Файги.

В России фильм «Вечные» получил ограничение 18+. Кинокомикс вышел в прокат 8 ноября.

4.7
Вечные
2021/США18+драмабоевикфантастикафэнтези
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