Джоли рассказала, почему согласилась на роль супергероини

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Актриса Анджелина Джоли объяснила, почему решила сыграть супергероиню в кинокомиксе Marvel Studios «Вечные».

До этого фильма у Джоли подобных ролей не было. По словам актрисы, ей не было важно, насколько большой будет ее роль, а вот коллектив очень увлек. Интервью актрисы для D23 Magazine цитирует издание ScreenRant:

Это была настоящая причина, почему я хотела сняться здесь. Быть частью такой разнообразной семьи, и неважно, велика ли роль. Анджелина Джоли

Кинотеатральная премьера фильма назначена на 5 ноября 2021 года. Режиссерское кресло заняла Хлоя Чжао. Главные герои фильма — бессмертные супергерои Вечные, которые тайно защищают Землю от гуманоидов Девиантов, однако оказываются вынуждены выйти из сумрака ради спасения планеты. В картине также снялись Сальма Хайек, Кумэйл Нанджиани, Джемма Чан, Кит Харингтон, Ричард Мэдден и другие.

Вечные 2021 / США 16+ драма боевик фантастика фэнтези Хочу посмотреть

Ранее Сальма Хайек уже делилась впечатлениями от совместной работы с Джоли на площадке «Вечных».