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23 сентября 2021, новость

Фильм «Вечные» с Джоли получил в России ограничение 18+

Присвоение такого рейтинга связано с появлением в картине ЛГБТ-персонажа
Кадр из фильма «Вечные» | Источник: Legion-Media.ru

Новый фильм студии Marvel «Вечные» получил в России возрастное ограничение 18+ из-за ЛГБТ-персонажа. Об этом сообщает журнал «Бюллетень кинопрокатчика» в своем Telegram-канале.

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Уточняется, что в российский прокат картина выйдет 4 ноября. Мировая премьера ленты состоится 27 октября. В США ей присвоили рейтинг PG-13, который означает, что просмотр нежелателен детям младше 13 лет.

Главные роли в «Вечных» сыграли Сальма Хайек, Анджелина Джоли, Кит Харингтон, Джемма Чан, Ричард Мэдден. Режиссером стала обладательница «Оскара» Хлоя Чжао. В августе был опубликован финальный трейлер фильма.

Ранее актер Хааз Слейман рассказал, что в «Вечных» покажут пару геев с ребенком. Артист пояснил, что исполнит в картине роль супруга супергероя Фастоса, в образе которого предстанет Брайан Тайри Генри. На вопрос журналиста о том, покажут ли в фильме однополый поцелуй, Слейман ответил положительно, добавив, что сцена будет красивой и трогательной.

Позднее проект призвали бойкотировать. Соответствующая публикация появилась на сайте консервативной христианской организации «Миллион матерей». В ней утверждается, что ранее индустрия развлечений предпринимала многочисленные попытки незаметно распространять идеи ЛГБТ, а теперь делает это открыто.

Вечные
2021/США18+драмабоевикфантастикафэнтези
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