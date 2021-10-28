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28 октября 2021, новость

СТС отменил премьеру шоу с участием Моргенштерна

Пока канал никак не прокомментировал изменения в вещательной сетке
Моргенштерн | Источник: Legion-Media.ru

Телеканал СТС отменил премьеру шоу «Русский ниндзя» с участием Моргенштерна в качестве ведущего после скандального высказывания артиста про День Победы в интервью Ксении Собчак, пишет Super.ru.

Предполагается, что рэпер будет вести шоу с телеведущей Идой Галич. Пока канал никак не прокомментировал изменения в вещательной сетке, отметив, что проект перенесли на ноябрь. При этом точных дат в СТС не сообщили.

Русский ниндзя
2021/Россия12+развлекательноеспортивное

Ранее рэпер Алишер Моргенштерн в интервью Ксении Собчак заявил, что не считает целесообразным «тратить миллионы» на празднование победы в войне, завершившейся более 75 лет назад. Артист сказал:

Из года в год на это тратятся миллионы, что-то празднуют, всем что-то пытаются [доказать] — не знаю, может, это скрепы какие-то?
Алишер Моргенштерн

При этом адвокат Моргенштерна Сергей Жорин опроверг информацию о том, что исполнитель высказал предложение об отмене празднования Дня Победы.

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