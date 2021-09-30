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30 сентября 2021, новость

Моргенштерн станет ведущим нового телешоу

Популярный музыкант впервые за свою карьеру получил работу на ТВ
11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

Моргенштерн впервые в своей карьере выступит в роли телеведущего. Рэпер будет вести на канале СТС российскую версию одного из самых известных экстремальных шоу в мире — «Русский ниндзя».

Вместе с Алишером Моргенштерном следить за героями, проходящими сложнейшую полосу препятствий, готовится бывший капитан сборной России по регби Василий Артемьев. Поддерживать участников и их болельщиков будет блогер и ведущая Ида Галич.  

Вячеслав Муругов, заместитель генерального директора НМГ по развлекательному вещанию, объяснил выбор ведущего, который многим может показаться неожиданным:

Новость
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Это популярный международный формат, который отлично знаком российским зрителям. И наша главная задача — удивить их неожиданным прочтением, добавить масштаба, драйва и новой энергии. Именно эти идеи воплощает в себе Моргенштерн — многогранный, талантливый и, пожалуй, самый обсуждаемый российский музыкант.

Съемки шоу «Русский ниндзя» стартуют в октябре в Олимпийском парке Сочи, где будет выстроена сложнейшая полоса препятствий, привезенная по частям из Бельгии. Бороться за звание самого сильного героя проекта будут участники со всей России, прошедшие масштабный кастинг.

«Русский ниндзя» — российская версия всемирно известного шоу Ninja Warrior, которое показывают уже 24 года в 18 странах. Проект особенно популярен в США, где было показано уже 13 сезонов, причем последний посмотрели 35 миллионов зрителей.

Свою версию международного формата телеканал СТС покажет в рамках новой линейки больших шоу, которые будут выходить по будням в 20.00.

Русский ниндзя
2021/Россия12+развлекательноеспортивное
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