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28 октября 2021, новость

Умер создатель «Рабыни Изауры» Жилберту Брага

Сценарист скончался на 76-м году жизни

Бразильский сценарист, создатель известной теленовеллы «Рабыня Изаура» Жилберту Тумшиц Брага скончался на 76-м году жизни. Об этом сообщает портал G1 со ссылкой на его племянника.

По словам родственника, Брага умер в больнице своего родного города Рио-де-Жанейро, куда 22 октября он был госпитализирован с перфорацией пищевода. Племянник также рассказал, что последние несколько лет сценарист испытывал трудности с ходьбой, перенес операции на сердце и на позвоночнике.

6.1
Рабыня Изаура
1976/Бразилия16+драмамелодрама
Моя оценка

Подаривший Браге наибольшую известность сериал «Рабыня Изаура» установил рекорд, продержавшийся в течение почти 30 лет — он был показан в 79 странах, возглавив телерейтинги во многих государствах, в том числе и в России. Кроме того, создатель теленовеллы был лауреатом премии «Эмми» за сериал «Бок о бок».

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