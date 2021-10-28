Умер создатель «Рабыни Изауры» Жилберту Брага

Бразильский сценарист, создатель известной теленовеллы «Рабыня Изаура» Жилберту Тумшиц Брага скончался на 76-м году жизни. Об этом сообщает портал G1 со ссылкой на его племянника.

По словам родственника, Брага умер в больнице своего родного города Рио-де-Жанейро, куда 22 октября он был госпитализирован с перфорацией пищевода. Племянник также рассказал, что последние несколько лет сценарист испытывал трудности с ходьбой, перенес операции на сердце и на позвоночнике.

Подаривший Браге наибольшую известность сериал «Рабыня Изаура» установил рекорд, продержавшийся в течение почти 30 лет — он был показан в 79 странах, возглавив телерейтинги во многих государствах, в том числе и в России. Кроме того, создатель теленовеллы был лауреатом премии «Эмми» за сериал «Бок о бок».