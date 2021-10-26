Кристен Стюарт пересчитала хорошие фильмы со своим участием

Кристен Стюарт в фильме «Зильс-Мария»

Актриса Кристен Стюарт призналась в интервью The Times, что находит всего пять фильмов со своим участием действительно хорошими. Всю пятерку она не назвала, но выделила «Зильс-Марию» и «Персонального покупателя».

Стюарт заявила:

Это никуда не годится. Я снялась, наверное, в пяти действительно хороших фильмах. Речь про те ленты, о которых я могу сказать: «Вау, этот человек сделал прекрасную работу от начала и до конца». Кристен Стюарт

При этом она подчеркнула, что жалеет лишь о нескольких ролях, считая большинство своих работ в кино приемлемыми.

«Хуже всего, когда ты находишься на экваторе проекта и понимаешь: фильм не только, скорее всего, получится плохим, так еще и выкладываться все будут на полную до самого конца», — резюмировала актриса.