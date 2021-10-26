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26 октября 2021, новость

Кристен Стюарт пересчитала хорошие фильмы со своим участием

Звезда «Сумерек» назвала большинство своих работ в кино приемлемыми
Кристен Стюарт в фильме «Зильс-Мария»

Актриса Кристен Стюарт призналась в интервью The Times, что находит всего пять фильмов со своим участием действительно хорошими. Всю пятерку она не назвала, но выделила «Зильс-Марию» и «Персонального покупателя».

Стюарт заявила:

Новость
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Это никуда не годится. Я снялась, наверное, в пяти действительно хороших фильмах. Речь про те ленты, о которых я могу сказать: «Вау, этот человек сделал прекрасную работу от начала и до конца».
Кристен Стюарт

При этом она подчеркнула, что жалеет лишь о нескольких ролях, считая большинство своих работ в кино приемлемыми.

«Хуже всего, когда ты находишься на экваторе проекта и понимаешь: фильм не только, скорее всего, получится плохим, так еще и выкладываться все будут на полную до самого конца», — резюмировала актриса.

Напомним, премьера фильма о принцессе Диане «Спенсер», где Кристен Стюарт сыграла главную роль, состоялась на 78-м Венецианском кинофестивале и вызвала бурные обсуждения среди критиков и зрителей.

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