Кристен Стюарт пересчитала хорошие фильмы со своим участием

Актриса Кристен Стюарт призналась в интервью The Times, что находит всего пять фильмов со своим участием действительно хорошими. Всю пятерку она не назвала, но выделила «Зильс-Марию» и «Персонального покупателя».
Стюарт заявила:
Это никуда не годится. Я снялась, наверное, в пяти действительно хороших фильмах. Речь про те ленты, о которых я могу сказать: «Вау, этот человек сделал прекрасную работу от начала и до конца».
При этом она подчеркнула, что жалеет лишь о нескольких ролях, считая большинство своих работ в кино приемлемыми.
«Хуже всего, когда ты находишься на экваторе проекта и понимаешь: фильм не только, скорее всего, получится плохим, так еще и выкладываться все будут на полную до самого конца», — резюмировала актриса.
Напомним, премьера фильма о принцессе Диане «Спенсер», где Кристен Стюарт сыграла главную роль, состоялась на 78-м Венецианском кинофестивале и вызвала бурные обсуждения среди критиков и зрителей.