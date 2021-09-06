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6 сентября 2021, фоторепортажКрасная дорожка

Зендая, Кристен Стюарт, Бандерас: звезды на премьерах в Венеции

Смотрите новые фото с красных дорожек старейшего в мире киносмотра
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фотографии

Минувшие выходные на 78-м Международном кинофестивале в Венеции ознаменовались рядом громких премьер с участием крупнейших звезд кинематографа.

Долгожданная «Дюна» и нашумевшая «Спенсер»

Одна из них — показ долгожданной «Дюны» Дени Вильнева с Тимоти Шаламе и Зендаей в главных ролях. Картину, которая станет первой из двух в рамках запланированной адаптации одноименного романа Герберта Уэллса, представили также Ребекка Фергюсон и Стеллан Скарсгард.

Одним из самых интригующих событий смотра с уверенностью можно назвать работу Пабло Ларраина — биографическую драму о принцессе Диане «Спенсер: Тайна принцессы Дианы». Главную роль в картине исполнила Кристен Стюарт, а лента уже вызвала массу обсуждений среди критиков.

Спенсер: Тайна принцессы Дианы
2021/Германия, Великобритания, Чили12+драмабиографияисторический
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Джилленхолы и Крус с Бандерасом

Еще одним ярким событием стала премьера режиссерского дебюта Мэгги Джилленхол — драмы «Потерянная дочь». Исполнившие в фильме главные роли Оливия Колман, Питер Сарсгаард и Дакота Джонсон позировали на красной дорожке вместе с постановщицей, которую на показе поддержал брат Джейк Джилленхол.

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Также на кинофестиваль со своей новой совместной работой прибыли Антонио Бандерас и Пенелопа Крус. Они снялись в сатирической комедии Мариано Кона и Гастона Дюпра «Официальный конкурс», повествующей о сложностях кинопроцесса, в котором талант редко уступает эгоизму.

На красной дорожке Венеции 2021 блеснули также Аня Тейлор-Джой и Мэтт СмитПрошлой ночью в Сохо»), Кейт ХадсонМона Лиза и кровавая луна»), Тим Рот и Шарлотта ГенсбурЗакат»), Адриана Лима, Барбара Палвин и многие другие знаменитости.

Напомним, Венецианский кинофестиваль стартовал 1 сентября и продлится до 11 сентября. В программу вошла 21 картина, среди которых — постмодернистский триллер Наташи Меркуловой и Алексея Чупова «Капитан Волконогов бежал», вестерн Джейн Кэмпион «Власть пса».

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Закат
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Антонио Бандерас
Antonio Banderas
Пенелопа Крус
Penelope Cruz
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Джейк Джилленхол
Jake Gyllenhaal
Аня Тейлор-Джой
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Питер Сарсгаард
Peter Sarsgaard
Тим Рот
Tim Roth
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Мэгги Джилленхол
Maggie Gyllenhaal
Ребекка Фергюсон
Rebecca Ferguson
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Дакота Джонсон
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