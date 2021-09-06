Зендая, Кристен Стюарт, Бандерас: звезды на премьерах в Венеции

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Минувшие выходные на 78-м Международном кинофестивале в Венеции ознаменовались рядом громких премьер с участием крупнейших звезд кинематографа.

Долгожданная «Дюна» и нашумевшая «Спенсер»

Одна из них — показ долгожданной «Дюны» Дени Вильнева с Тимоти Шаламе и Зендаей в главных ролях. Картину, которая станет первой из двух в рамках запланированной адаптации одноименного романа Герберта Уэллса, представили также Ребекка Фергюсон и Стеллан Скарсгард.

Одним из самых интригующих событий смотра с уверенностью можно назвать работу Пабло Ларраина — биографическую драму о принцессе Диане «Спенсер: Тайна принцессы Дианы». Главную роль в картине исполнила Кристен Стюарт, а лента уже вызвала массу обсуждений среди критиков.

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