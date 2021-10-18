Судзиловская, Бондарчук, Водонаева: звезды на премьере «Чаки»

В кинотеатре « Художественный » состоялась премьера двух первых эпизодов сериала «Чаки» , который станет продолжением культовой хоррор-франшизы от Дона Манчини. Мероприятие прошло в формате pre-party Хэллоуина: многие гости показа появились на красной дорожке в соответствующих нарядах.

В сериале «Чаки» на экраны возвращается главный герой легендарной франшизы «Детские игры». В новом телевоплощении тихий идиллический американский городок погрузится в хаос после того, как на гаражной распродаже появится старинная кукла. Вскоре серия жутких убийств вскроет отвратительные тайны и лицемерную натуру города.