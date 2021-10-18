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18 октября 2021, фоторепортажКрасная дорожка

Судзиловская, Бондарчук, Водонаева: звезды на премьере «Чаки»

Знаменитости стали первыми зрителями продолжения культовой франшизы о жуткой кукле
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20
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20
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В кинотеатре «Художественный» состоялась премьера двух первых эпизодов сериала «Чаки», который станет продолжением культовой хоррор-франшизы от Дона Манчини. Мероприятие прошло в формате pre-party Хэллоуина: многие гости показа появились на красной дорожке в соответствующих нарядах.

Первыми зрителями «Чаки» стали Светлана Бондарчук и Сергей Харченко, Олеся Судзиловская, Алена Водонаева, Петр Романов, DJ Грув, Даниил Белых, Евгения Малахова, Василина Юсковец и другие. Премьеру представила директор по контенту и лицензированию Viasat Анастасия Корчагина.

Новость
Чаки вернулся: 5 жутко интересных фактов о новом слэшере
В сериале «Чаки» на экраны возвращается главный герой легендарной франшизы «Детские игры». В новом телевоплощении тихий идиллический американский городок погрузится в хаос после того, как на гаражной распродаже появится старинная кукла. Вскоре серия жутких убийств вскроет отвратительные тайны и лицемерную натуру города.

В проекте появятся Захари Артур («5-я волна», «Шучу»), Бьоргвин Арнарсон («Ученик экзорциста»), Аливия Элин Линд («Человек будущего»). Чаки вновь озвучит его исконный «голос» –  Брэд Дуриф, также к своим привычным ролям вернутся Фиона Дуриф («Культ Чаки»), Дженнифер Тилли, Алекс Винсент («Детские игры») и Кристин Элиз («Детские игры 2»).

Сериал уже эксклюзивно доступен в пакете ViP на канале ViP Premiere и в онлайн-кинотеатре ViP Play, позже «Чаки» покажет и ViP Serial.

Чаки
2021/США16+ужасы
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