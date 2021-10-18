Судзиловская, Бондарчук, Водонаева: звезды на премьере «Чаки»

В кинотеатре «Художественный» состоялась премьера двух первых эпизодов сериала «Чаки», который станет продолжением культовой хоррор-франшизы от Дона Манчини. Мероприятие прошло в формате pre-party Хэллоуина: многие гости показа появились на красной дорожке в соответствующих нарядах.
Первыми зрителями «Чаки» стали Светлана Бондарчук и Сергей Харченко, Олеся Судзиловская, Алена Водонаева, Петр Романов, DJ Грув, Даниил Белых, Евгения Малахова, Василина Юсковец и другие. Премьеру представила директор по контенту и лицензированию Viasat Анастасия Корчагина.
В проекте появятся Захари Артур («5-я волна», «Шучу»), Бьоргвин Арнарсон («Ученик экзорциста»), Аливия Элин Линд («Человек будущего»). Чаки вновь озвучит его исконный «голос» – Брэд Дуриф, также к своим привычным ролям вернутся Фиона Дуриф («Культ Чаки»), Дженнифер Тилли, Алекс Винсент («Детские игры») и Кристин Элиз («Детские игры 2»).
Сериал уже эксклюзивно доступен в пакете ViP на канале ViP Premiere и в онлайн-кинотеатре ViP Play, позже «Чаки» покажет и ViP Serial.