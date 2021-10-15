Чаки вернулся: 5 жутко интересных фактов о новом слэшере

Чаки

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1. Это продолжение культовой франшизы от Дона Манчини, придумавшего Чаки

Рыжеволосому пупсу с нездоровой страстью к колюще-режущим предметам уже 33 года — первый фильм легендарной хоррор-франшизы «Детские игры» вышел в 1988 году. С тех пор Чаки натворил много жутких дел, но, несмотря на дурной нрав, приобрел огромную любовь зрителей, поэтому его возвращения на экраны ждали с интересом. При этом новый сериал «Чаки», стартовавший в России 13 октября на канале ViP Premiere, — не очередная перезагрузка, а прямое продолжение оригинальной истории. Если точнее — фильма «Культ Чаки», вышедшего в 2017 году. Все семь предыдущих лент про Чаки принадлежат перу американского сценариста Дона Манчини, он же приложил руку и к новому проекту — как продюсер, автор и даже режиссер первого эпизода.

Помните, как появился Чаки? Смертельно раненый серийный убийца Чарльз Ли Рэй убегал от полиции. Спрятался в магазине игрушек, где на него свалился пупс по кличке Хороший парень, лучший друг малышей. С помощью магии вуду маньяк переселился в куклу… и понеслось. Новый сериал не проигнорирует предыдущие важные события франшизы, но история будет развиваться дальше. При этом создатели обещают обратить внимание на другие сюжетные линии, давно волновавшие поклонников.

2. Появится новый, очень человечный главный герой

Новый центральный персонаж сериала — ранимый подросток Джейк Уэббер (Закари Артур), который всюду чувствует себя чужаком. Джейк потерял маму, у него сложные отношения с отцом и странное хобби: он создает жутковатые и завораживающие скульптуры из частей кукол. Именно Джейк будет делать все возможное, чтобы помешать Чаки убивать. А это непросто, учитывая, что сам тинейджер окажется под подозрением... Единственным его союзником станет юный подкастер Девон, помешанный на криминальных историях.

Главный герой-подросток — еще один показатель того, что франшиза возвращается к истокам. Кроме того, мир, в котором развиваются события, будет прорисован более детально. И не только Чаки в нем ужасен, но и некоторые лицемерные жители идиллического на первый взгляд пригорода.

3. Мы узнаем о Чаки кое-что новое и неожиданное

Зрителей, знакомых с историей Чаки, ждут сюжетные сюрпризы — они узнают о главном герое кое-что совершенно новое. Формат сериала позволил создателям обратиться к теме, давно волновавшей фанатов, — происхождению маньяка. Шоураннер Дон Манчини обещает рассказать загадочную предысторию того самого злодея Чарльза Ли Рэя, вселившегося в куклу.

Дон интригует:

Поклонники задают много вопросов о происхождении Чаки с тех пор, как он впервые появился в 1988 году. Как он вообще стал убийцей? Как пришел к тому, чтобы увлечься вуду?

Так, мы узнаем о детстве жестокого убийцы, познакомимся с его семьей. И, быть может, если не найдем ему оправдания, то хотя бы проявим сочувствие.

4. Вернутся актеры из старых фильмов и легендарный «голос» Чаки

Более 30 лет назад свой голос кукле-убийце подарил актер Брэд Дуриф, он же тогда сыграл и Чарльза Ли Рэя. Лишь однажды, в неудавшейся перезагрузке «Детских игр» 2019 года, героя озвучивал другой актер — Марк Хэмилл. Ни фильм, ни новое прочтение персонажа зрители не приняли. Именно Брэда Дурифа поклонники считают истинным голосом Чаки, справедливо полагая, что его интонации помогли сформировать уникального персонажа. Чаки образца 2021 года заговорит, конечно же, голосом Дурифа.

Брэд Дуриф | Источник: Legion-Media.ru

Невероятно, но во франшизу вернулись и другие актеры оригинальных фильмов. 63-летняя Дженнифер Тилли вновь играет демоническую блондинку Тиффани Валентайн, многострадальную любовницу Чаки с 1998 года («Невеста Чаки»). Обратятся к своим прежним образам Алекс Винсент (мальчик Энди, первый владелец злодейской куклы) и Фиона Дуриф, дочь Брэда Дурифа (играет Нику Пирс), хотя предыдущее общение с Чаки изрядно поистрепало их персонажей...

5. Это порция ностальгии по слэшерам, да еще и накануне Хэллоуина

К счастью, создатели не стали осовременивать Чаки, делая из него высокотехнологичную игрушку, как было в ребуте. Нас ждет олдскульный веснушчатый манипулятор с небесно-голубыми глазами и самыми грязными намерениями: винтажную куклу-марионетку смоделировали по образцу 1990-го года из «Детских игр 2». При этом авторы не скрывают, что старались воссоздать в сериале атмосферу ужаса первых двух фильмов (самых страшных). Франшиза прошла удивительный путь: от слэшера к комедии до и вовсе сумасшедшей эксцентрики, и теперь снова возвращается к классическому хоррору. Для осенних вечеров в ожидании Хэллоуина — идеально!

Смотрите «Чаки» на ViP Premiere.