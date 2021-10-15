Ревва, Михалкова, Водонаева на премьере фильма с Галустяном

В кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера мистической комедии «Дракулов».
Фильм первым зрителям представили режиссер и автор сценария Илья Куликов, продюсер Алена Кремер, актеры Михаил Галустян, Денис Васильев, Татьяна Бабенкова, Алексей Золотовицкий, Надежда Сысоева, Мария Лисовая, Роман Попов, Наталья Краснова, Валерия Старченкова.
Поддержать выход фильма пришли Алена Водонаева, Александр Ревва, Марюс Вайсберг, Вячеслав Манучаров, Елена Борщева, Катрин Асси, Дмитрий Красилов, Игорь Жижикин, Владимир Яглыч, Юлия Михалкова, Денис Шведов, Алексей Чадов, Кузьма Сапрыкин, Борис Дергачев, Роман Юнусов и другие.
В мистической комедии «Дракулов» события культового вампирского романа Брэма Стокера, по мотивам которого и снят фильм Куликова, перенесены в Российскую империю XIX века.
Я очень люблю роман «Дракула» и экранизацию Копполы, и когда понял, что можно замахнуться на произведение, то, конечно, стало ясно, что это надо делать в рамках комедии, потому что этот жанр дает возможность переосмыслить произведение достаточно безнаказанно.
Главный герой — молодой юрист Петр Смирнов — прибывает в Трансильванию по вызову загадочного графа Дракулова, который собирается приобрести особняк в Москве.
В широкий прокат «Дракулов» выйдет 21 октября.