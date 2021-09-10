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Дракулов

2021комедия
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Сюжет фильма:

XIX век, Российская империя. Молодой юрист Петр Смирнов прибывает в Трансильванию по вызову загадочного графа Дракулова, который собирается приобрести особняк в Москве. Однажды во время разговора с молодым человеком граф случайно видит фотографию его невесты Варвары и тут же заинтересовывается ею. Оставив Смирнова в замке, кишащем оборотнями-блудницами, Дракулов отправлляется в Москву в поисках девушки. Петру удается бежать из замка и последовать за графом, чтобы защитить возлюбленную от древнего вампира. Разобраться в последующих запутанных событиях пытается сын прославленного профессора, Вася ван Хельсинг.

«Дракулов» — мистическая комедия от Ильи Куликова по мотивам культового вампирского романа Брэма Стокера.

Режиссер
Илья Куликов
В ролях
Михаил Галустян, Денис Васильев, Татьяна Бабенкова, Алексей Золотовицкий, Надежда Сысоева, Наталья Краснова, Мария Лисовая, Дмитрий Блохин, Роман Попов, Иван Агапов
Страна
Россия
Премьера
21 октября (РФ)
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Трейлер
Кадры13
13
фотографий
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