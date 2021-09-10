XIX век, Российская империя. Молодой юрист Петр Смирнов прибывает в Трансильванию по вызову загадочного графа Дракулова, который собирается приобрести особняк в Москве. Однажды во время разговора с молодым человеком граф случайно видит фотографию его невесты Варвары и тут же заинтересовывается ею. Оставив Смирнова в замке, кишащем оборотнями-блудницами, Дракулов отправлляется в Москву в поисках девушки. Петру удается бежать из замка и последовать за графом, чтобы защитить возлюбленную от древнего вампира. Разобраться в последующих запутанных событиях пытается сын прославленного профессора, Вася ван Хельсинг.

«Дракулов» — мистическая комедия от Ильи Куликова по мотивам культового вампирского романа Брэма Стокера.