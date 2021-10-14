90-летний Капитан Кирк из «Звездного пути» слетал в космос

Уильям Шетнер | Источник: Legion-Media.ru

Космический корабль New Shepard компании Blue Origin отправился в космос, трансляция полета велась на сайте компании. На борту корабля находился 90-летний актер Уильям Шетнер, исполнивший роль капитана Кирка в сериале «Звездный путь».

Также в составе экипажа были вице-президент американской аэрокосмической корпорации Blue Origin по миссиям и полетам Одри Пауэрс, экс-инженер NASA ​​Крис Бошуайзен и американский бизнесмен Глен де Врайс.

Запуск многоразового корабля состоялся в 10.50 (17.50 по московскому времени). New Shepard совершил успешную посадку в 18.00 по Москве.

Шетнер теперь является самым пожилым человеком, когда-либо слетавшим в космос, и вторым профессиональным актером, побывавшим в космосе, после российской актрисы Юлии Пересильд, которая в настоящее время находится на МКС для съемок нового фильма.

Первый полет компании Blue Origin состоялся 20 июля. На борту корабля New Shepard был владелец компании Джефф Безос, его младший брат Марк, 82-летняя летчица Уолли Фанк и студент-физик Оливер Деймен.