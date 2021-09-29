Киркоров снялся и спел в новых «Елках»

Филипп Киркоров | Источник: PersonaStars

Российский поп-исполнитель Филипп Киркоров снялся в новой части новогодней франшизы «Елки» Тимура Бекмамбетова, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление артиста на Ташкентском международном кинофестивале «Жемчужина Шелкового пути».

По словам Киркорова, пока он не может подробнее рассказать о проекте. Он заявил журналистам:

Не буду раскрывать всех секретов, но в очередном новогоднем проекте под названием «Елки. Самые-самые последние» — это пока еще рабочее название. Ну и по традиции, как всегда спел песню. Филипп Киркоров

Кроме того, певец признался, что готов сняться в картине в Узбекистане. «Если вдруг начнется предложение с песни, которая станет саундтреком, то, конечно же, я приму участие и в кино «Узбекфильма». Это очень здорово, когда получается симбиоз музыки и кинематографа, поэтому я только "за"», — заверил он.

О том, что после двухлетнего перерыва «Елки» вернутся на экраны, сообщалось в августе. Известно, что, как и предыдущие фильмы, новые «Елки» будут состоять из нескольких новелл, причем основаны они будут на реальных событиях. Режиссер и продюсер предыдущих частей Тимур Бекмамбетов на этот раз будет осуществлять только общее художественное руководство проектом. Режиссером фильма станет Антон Богданов.

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