Дочь Бодрова-мл. дала интервью после дебюта на «Кинотавре»

Дочь актера и режиссера Сергея Бодрова-мл. Ольга Бодрова дебютировала в фильме Николая Хомерики «Море волнуется раз». Картину представили на фестивале «Кинотавр». Среди поддержавших премьеру звезд и первых зрителей фильма были замечены Марина Зудина, Анна Банщикова, Олеся Судзиловская, Екатерина Шпица, Светлана Камынина, Чулпан Хаматова и другие.
23-летняя Бодрова поделилась впечатлениями о съемках в интервью для «Известий». Актриса призналась, что волновалась перед показом фильма на фестивале. Для нее картина является очень значимой и трепетной работой.
Она создавалась в огромной любви, мне кажется, она наполнена любовью и чистым творчеством. И команда, которая создавала этот фильм, стала для меня близкими людьми, поэтому мне важно увидеть плод наших трудов.
По ее словам, в ходе кастинга на главную роль в ленте «Море волнуется раз» она сразу же почувствовала связь с режиссером, поэтому пробы прошли в приятной атмосфере. Подход Хомерики к актерам она назвала «человеческим».
Актриса считает, что ключевой темой ее дебютного фильма является любовь. «Я думаю, это история о том, как люди хотят быть вместе и хотят понять, что же это такое, и о том, как, наверное, не всегда все сказочно и очевидно», — добавила она.
Бодрова призналась, что ей пришлось сниматься в эротических сценах картины. Подобные кадры также являются частью ее профессии, поэтому она доверилась режиссеру в этой ситуации.
Ольга Бодрова родилась в 1998 году в семье Сергея и Светланы Бодровых. Актер погиб 20 сентября 2002 года в Кармадонском ущелье в Северной Осетии из-за схода ледника.
Отметим, что Ольга Бодрова поступила в ГИТИС на актерское отделение в мастерскую режиссера Леонида Хейфеца в 2016 году. А в 2017-м снялась в первом фильме — короткометражной ленте своего сокурсника. В 2019 году она снялась в небольшом эпизоде в биографической драме Константина Буслова «Калашников», однако впоследствии сцены с ее участием вырезали из фильма ради сокращения хронометража.