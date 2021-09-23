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23 сентября 2021, фоторепортажКрасная дорожка

Дочь Бодрова-мл. дала интервью после дебюта на «Кинотавре»

Ольга Бодрова среди прочего рассказала о съемках эротических сцен в фильме «Море волнуется раз»
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фотографий
14
фотографий
14
фотографий

Дочь актера и режиссера Сергея Бодрова-мл. Ольга Бодрова дебютировала в фильме Николая Хомерики «Море волнуется раз». Картину представили на фестивале «Кинотавр». Среди поддержавших премьеру звезд и первых зрителей фильма были замечены Марина Зудина, Анна Банщикова, Олеся Судзиловская, Екатерина ШпицаСветлана Камынина, Чулпан Хаматова и другие.

23-летняя Бодрова поделилась впечатлениями о съемках в интервью для «Известий». Актриса призналась, что волновалась перед показом фильма на фестивале. Для нее картина является очень значимой и трепетной работой.

Новость
23-летняя дочь Бодрова впервые появится в главной роли в кино
Она создавалась в огромной любви, мне кажется, она наполнена любовью и чистым творчеством. И команда, которая создавала этот фильм, стала для меня близкими людьми, поэтому мне важно увидеть плод наших трудов.
Ольга Бодрова

По ее словам, в ходе кастинга на главную роль в ленте «Море волнуется раз» она сразу же почувствовала связь с режиссером, поэтому пробы прошли в приятной атмосфере. Подход Хомерики к актерам она назвала «человеческим».

Актриса считает, что ключевой темой ее дебютного фильма является любовь. «Я думаю, это история о том, как люди хотят быть вместе и хотят понять, что же это такое, и о том, как, наверное, не всегда все сказочно и очевидно», — добавила она.

Бодрова призналась, что ей пришлось сниматься в эротических сценах картины. Подобные кадры также являются частью ее профессии, поэтому она доверилась режиссеру в этой ситуации.

Море волнуется раз
2021/Россия16+драмамелодрама
Моя оценка

Ольга Бодрова родилась в 1998 году в семье Сергея и Светланы Бодровых. Актер погиб 20 сентября 2002 года в Кармадонском ущелье в Северной Осетии из-за схода ледника.

Отметим, что Ольга Бодрова поступила в ГИТИС на актерское отделение в мастерскую режиссера Леонида Хейфеца в 2016 году. А в 2017-м снялась в первом фильме — короткометражной ленте своего сокурсника. В 2019 году она снялась в небольшом эпизоде в биографической драме Константина Буслова «Калашников», однако впоследствии сцены с ее участием вырезали из фильма ради сокращения хронометража.

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