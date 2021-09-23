Дочь Бодрова-мл. дала интервью после дебюта на «Кинотавре»

14 фотографий 14 фотографий 14 фотографий

23-летняя Бодрова поделилась впечатлениями о съемках в интервью для «Известий». Актриса призналась, что волновалась перед показом фильма на фестивале. Для нее картина является очень значимой и трепетной работой.

Она создавалась в огромной любви, мне кажется, она наполнена любовью и чистым творчеством. И команда, которая создавала этот фильм, стала для меня близкими людьми, поэтому мне важно увидеть плод наших трудов. Ольга Бодрова

По ее словам, в ходе кастинга на главную роль в ленте «Море волнуется раз» она сразу же почувствовала связь с режиссером, поэтому пробы прошли в приятной атмосфере. Подход Хомерики к актерам она назвала «человеческим».

Актриса считает, что ключевой темой ее дебютного фильма является любовь. «Я думаю, это история о том, как люди хотят быть вместе и хотят понять, что же это такое, и о том, как, наверное, не всегда все сказочно и очевидно», — добавила она.

Бодрова призналась, что ей пришлось сниматься в эротических сценах картины. Подобные кадры также являются частью ее профессии, поэтому она доверилась режиссеру в этой ситуации.

Ольга Бодрова родилась в 1998 году в семье Сергея и Светланы Бодровых. Актер погиб 20 сентября 2002 года в Кармадонском ущелье в Северной Осетии из-за схода ледника.