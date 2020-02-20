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20 февраля 2020, Кино Mail.ruновость

Сцену с дочерью Бодрова-мл. вырезали из ее первого фильма

Продюсер и сценарист драмы «Калашников» Сергей Бодров объяснил, почему отказался от сцены с внучкой
Сергей Бодров | Источник: Legion-Media.ru

В конце февраля в Москве прошла премьера биографической драмы Константина Буслова «Калашников». Еще во время съемок сообщалось, что роль в одном из эпизодов получила дочь Сергея Бодрова-младшего, 21-летняя Ольга Бодрова, но в итоге зрители не увидели ее на экране. В эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» один из сценаристов и продюсеров фильма Сергей Бодров-старший рассказал, почему пришлось вырезать сцены с его внучкой:

Она играла медсестру. Но, понимаете, это жесткий процесс. И когда мы смонтировали картину, мы стали много сокращать. <...> Мы выбросили не ее, а выбросили большой эпизод целиком, где была Ольга. Но она все сделала хорошо. Она умница, молодец. Вот такая жестокая профессия.
Сергей Бодров
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Бодров-старший отметил, что Ольга очень похожа на отца талантом и работоспособностью. Режиссер и продюсер уверен, что в будущем его внучка еще получит роли в кино и добьется успеха, а также добавил, что планирует привлечь ее к своему новому проекту.

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Ольга Бодрова

Ольга Бодрова — дочь пропавшего без вести в Кармадонском ущелье в 2002 году Сергея Бодрова-младшего. В 2016 году девушка поступила в ГИТИС в мастерскую режиссера Леонида Хейфеца.

Что касается фильма «Калашников», то лента рассказывает об изобретателе и конструкторе оружия Михаиле Калашникове. Картина приурочена к 100-летию со дня рождения создателя легендарного автомата АК-47. В фильме снялись Юрий Борисов, Артур Смольянинов, Виталий Хаев, Ольга Лерман, Валерий Баринов, Валерий Афанасьев и другие актеры.

«Калашников» в прокате с 20 февраля.

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