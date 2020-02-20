Сцену с дочерью Бодрова-мл. вырезали из ее первого фильма

Она играла медсестру. Но, понимаете, это жесткий процесс. И когда мы смонтировали картину, мы стали много сокращать. <...> Мы выбросили не ее, а выбросили большой эпизод целиком, где была Ольга. Но она все сделала хорошо. Она умница, молодец. Вот такая жестокая профессия.