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22 сентября 2021, фоторепортажКрасная дорожка

Инна Чурикова поддержала мужа на премьере фильма

Картину «Иван Денисович» по мотивам рассказа Солженицына показали московской публике
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16
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16
фотографий

В столичном кинотеатре «Художественный» состоялась премьера фильма «Иван Денисович».

Гостям ленту представили режиссер и автор сценария Глеб Панфилов, продюсеры Антон Златопольский и Максим Панфилов, актеры Филипп Янковский, Инна Чурикова, Артур Бесчастный

Новость
Филипп Янковский в роли Ивана Денисовича: первое фото
«Иван Денисович» — это не экранизация рассказа, это фильм по мотивам рассказа об Иване Денисовиче. Текст автора, его мысли, слог я по крупицам выбирал, потому что они на вес золота, но диалогов в книге очень мало, их прописывали. Это кино — дань моего глубокого уважения к Александру Солженицыну.
Глеб Панфилов

Первыми зрителями в этот вечер стали Наталия Солженицына, Оксана Фандера, Дарья Златопольская, Агния Кузнецова, Елизавета Янковская, Александр Филиппенко, Валерия Шкирандо и многие другие.

Картина снята по мотивам рассказа Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Фильм повествует о последних днях из 10 лет заключения рядового солдата Ивана Шухова, который по законам военного времени после немецкого плена оказывается в родной стране в каторжном лагере.

Мировая премьера фильма «Иван Денисович» состоялась на 74-м Международном кинофестивале в Локарно, где исполнитель главной роли Филипп Янковский был удостоен премии международных независимых кинокритиков Boccalino d'Oro. В широкий прокат картина выйдет 23 сентября.

4.9
Иван Денисович
2021/Россия16+драма
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