Инна Чурикова поддержала мужа на премьере фильма

«Иван Денисович» — это не экранизация рассказа, это фильм по мотивам рассказа об Иване Денисовиче. Текст автора, его мысли, слог я по крупицам выбирал, потому что они на вес золота, но диалогов в книге очень мало, их прописывали. Это кино — дань моего глубокого уважения к Александру Солженицыну.