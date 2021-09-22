Инна Чурикова поддержала мужа на премьере фильма

В столичном кинотеатре «Художественный» состоялась премьера фильма «Иван Денисович».
Гостям ленту представили режиссер и автор сценария Глеб Панфилов, продюсеры Антон Златопольский и Максим Панфилов, актеры Филипп Янковский, Инна Чурикова, Артур Бесчастный.
«Иван Денисович» — это не экранизация рассказа, это фильм по мотивам рассказа об Иване Денисовиче. Текст автора, его мысли, слог я по крупицам выбирал, потому что они на вес золота, но диалогов в книге очень мало, их прописывали. Это кино — дань моего глубокого уважения к Александру Солженицыну.
Первыми зрителями в этот вечер стали Наталия Солженицына, Оксана Фандера, Дарья Златопольская, Агния Кузнецова, Елизавета Янковская, Александр Филиппенко, Валерия Шкирандо и многие другие.
Картина снята по мотивам рассказа Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Фильм повествует о последних днях из 10 лет заключения рядового солдата Ивана Шухова, который по законам военного времени после немецкого плена оказывается в родной стране в каторжном лагере.
Мировая премьера фильма «Иван Денисович» состоялась на 74-м Международном кинофестивале в Локарно, где исполнитель главной роли Филипп Янковский был удостоен премии международных независимых кинокритиков Boccalino d'Oro. В широкий прокат картина выйдет 23 сентября.