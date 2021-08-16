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16 августа 2021, новость

Янковского наградили на международном кинофестивале

Исполнивший главную роль в фильме «Иван Денисович» актер получил приз международных независимых кинокритиков Boccalino d'Oro 2021
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Фото – кинокомпания «Вера», фотограф Михаил Рыжов

На 74-м международном кинофестивале в Локарно состоялась мировая премьера полнометражного фильма Глеба Панфилова «Иван Денисович» (в международной версии – “100 minutes”, производство кинокомпания «ВЕРА», телеканал «Россия», при поддержке Министерства культуры РФ). Картину по мотивам произведения Александра Солженицына публике представили автор сценария и режиссер Глеб Панфилов, а также актеры Филипп Янковский и Инна Чурикова.

Исполнивший главную роль Филипп Янковский получил приз международных независимых кинокритиков Boccalino d'Oro 2021. В свое время награду получали режиссер Никита Михалков и генеральный директор Госфильмофонда Николай Бородачев. На пресс-конференции лауреат поделился:

Новость
Филипп Янковский в роли Ивана Денисовича: первое фото
Моя задача была прожить жизнь человеческого духа. Мы сразу договорились: когда Шухов сидит в лагере, я при всей боли играю самый счастливый день его жизни. Глеб Анатольевич очень четко поставил мне задачу сыграть улыбку через боль.
Филипп Янковский

Актер также добавил, что хочет посвятить эту роль своей матери, актрисе Людмиле Зориной.

Картина рассказывает о рядовом солдате Иване Шухове, по законам военного времени после немецкого плена оказавшемся в родной стране заключенным Щ-854. Среди снегов вместе с другими зеками Шухов строит будущий завод-гигант космической промышленности. Иван Денисович отбывает последние дни из 10 лет заключения. 

Иван Денисович
2021/Россия12+драма
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Фильм Глеба Панфилова «Иван Денисович» выйдет в российский прокат 23 сентября 2021 года. 

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