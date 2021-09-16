Стало известно, кого сыграет Пересильд в первом фильме в космосе

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Первый художественный фильм в космосе под рабочим названием «Вызов» расскажет историю женщины-врача, которая должна отправиться на Международную космическую станцию (МКС), чтобы спасти жизнь космонавту. Об этом сообщил в четверг режиссер Клим Шипенко на пресс-конференции в ТАСС.
Режиссер рассказал:
В основе фильма лежит история, когда женщине-врачу, которая никаким образом не соприкасалась с космической сферой и не думала о космонавтике, предлагают полететь на МКС и спасти жизнь космонавту. То есть сделать то, что она делает на Земле, в условиях, которые не приспособлены к этому пока еще.
Часть фильма будет посвящена подготовке героини, которую сыграет Юлия Пересильд, к полету, а другая — самой миссии по спасению космонавта. «Это будет драма, понятная, жизненная, основанная в каком-то смысле на нашем опыте, — отметил Шипенко. — Когда я придумывал концепцию этого проекта, я решил, что фильм должен быть близок и понятен всем людям, особенно большинству из нас — людей, которые не летали в космос».
Съемки первого художественного фильма в космосе «Вызов» запланированы на октябрь 2021 года. Космическая драма является совместным проектом Роскосмоса, «Первого канала» и студии Yellow, Black and White.