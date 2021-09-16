Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Наверх
16 сентября 2021, новость

Стало известно, кого сыграет Пересильд в первом фильме в космосе

Появились новые подробности о картине «Вызов»
21
фотография
21
фотография
21
фотография
Фото: Саша Гусов, roscosmos.ru

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Первый художественный фильм в космосе под рабочим названием «Вызов» расскажет историю женщины-врача, которая должна отправиться на Международную космическую станцию (МКС), чтобы спасти жизнь космонавту. Об этом сообщил в четверг режиссер Клим Шипенко на пресс-конференции в ТАСС.

Режиссер рассказал:

Новость
Опубликованы первые фото Пересильд в скафандре
В основе фильма лежит история, когда женщине-врачу, которая никаким образом не соприкасалась с космической сферой и не думала о космонавтике, предлагают полететь на МКС и спасти жизнь космонавту. То есть сделать то, что она делает на Земле, в условиях, которые не приспособлены к этому пока еще.
Клим Шипенко

Часть фильма будет посвящена подготовке героини, которую сыграет Юлия Пересильд, к полету, а другая — самой миссии по спасению космонавта. «Это будет драма, понятная, жизненная, основанная в каком-то смысле на нашем опыте, — отметил Шипенко. — Когда я придумывал концепцию этого проекта, я решил, что фильм должен быть близок и понятен всем людям, особенно большинству из нас — людей, которые не летали в космос».

Съемки первого художественного фильма в космосе «Вызов» запланированы на октябрь 2021 года. Космическая драма является совместным проектом Роскосмоса, «Первого канала» и студии Yellow, Black and White.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Вызов
Юлия Пересильд
Водонаева, Прилучный на премьере необычного фильма с Пересильд
Клим Шипенко
Пересильд и Цыганов снова снялись вместе: первые кадры
«Первый канал» покажет реалити-шоу о съемках фильма с Пересильд
Девочка-альбинос: 12-летняя дочь Пересильд в образе на съемках
Опубликованы первые фото Пересильд в скафандре
Пересильд, Хаматова, Колокольников на премьере фильма в Каннах
Для Пересильд начали изготавливать скафандр для полета на МКС
Юлия Пересильд впервые высказалась о своем полете в космос
Пересильд полетит в космос для съемок на МКС
Пересильд нашли в шорт-листе кастинга первых съемок в космосе
Мороз, Пересильд, Толстоганова представили новый сериал
СМИ: Ходченкову отправили на операцию ради роли в фильме на МКС
Пересильд и Бурковский снялись вместе: первые кадры
Петров впервые показал себя в образе Есенина
Тысячи девушек подали заявки на участие в съемках фильма на МКС
Пересильд, Толстоганова, Мельникова: фото со съемок «Медиатора»
Кирилл Нагиев: «У меня почти нет выходных»
Петров сыграет Есенина
Тодоренко поборется за роль в фильме, который снимут в космосе
Цыганов и Снигирь, Пересильд с дочерьми на премьере фильма «Цой»
Главную роль в первом фильме, снятом в космосе, сыграет женщина
11-летняя дочь Пересильд и Учителя получила новую роль в кино
Пересильд на съемках фильма о любви: фото с площадки
Пересильд, Судзиловская, Бабенко на мероприятии ММКФ
Режиссер «Холопа», Рогозин и Эрнст снимут первое кино в космосе
Собчак, Асмус, Александрова: все звезды на закрытии «Кинотавра»
Асмус, Пересильд, Собчак на финальных премьерах «Кинотавра 2020»
«Кинотавр 2020»: Ходченкова, Варнава, Молочников и первые призы
Шпица, Лядова, Фандера: звезды на открытии «Кинотавра 2020»
Харламов может поработать с режиссером, снявшим Асмус в «Тексте»
«Кинотавр 2020» закроется фильмом Кончаловского с Высоцкой
Мороз сменила имидж ради новой роли: первые фото в образе
Михалкова рассказала о съемках в сериале с Курковой и Исаковой
Пересильд с молоком, Бурковский, пингвины: первые фото со съемок
Асмус и Петров поздравили режиссера «Текста» с днем рождения
Котийяр может сыграть возлюбленную Есенина в фильме Шипенко
Михалкова, Куркова, Пересильд готовятся к совместным съемкам
Назван лучший российский фильм, сериал и актеры
Петров рассказал, с кем ему понравилось целоваться на съемках
Автор книги о Зулейхе ответила на критику сериала
Гагарина, Билан, Петров поблагодарили медиков концертом
Боярская, Петров, Милославская снялись в клипе про самоизоляцию
Звезды на карантине: чем занимаются Асмус, Боярская, Гузеева
Пересильд, Машкова, Дапкунайте на премьере фильма Добрыгина
Режиссер «Холопа» и «Текста» снимет триллер про Есенина
Самбурская, Зудина, Безрукова на премьере «Калашникова»
Режиссер «Текста» экранизирует еще одну книгу Глуховского
Пугачева, Лобода и Петров с Милославской на премьере «Льда 2»
Старшенбаум отказалась сняться в «Тексте» из-за сцены с Петровым
Ходченкова, Асмус, внук Миронова на премьере «Холопа» в Москве
Новые трейлеры
Ломка
Трейлер (англ.)
Вестсайдская история
Трейлер №2 (рус.суб.)
Чемпион мира
Тизер
Уборщица
Трейлер (англ. с рус.суб.)
Спенсер: Тайна принцессы Дианы
Дублированный тизер
Параллельные матери
Дублированный трейлер
Соколиный глаз
Трейлер (англ.)
Синдром
Трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Авто
Почему нельзя раньше времени менять летние покрышки на зимние? Некоторые считают, что ранняя смена летней резины на зимнюю — это хороший способ подготовиться к первым снегопадам и обезопасить себя от неприятностей
Популярные темы на «Детях»
В декрете сидят до 3 лет от лени, чтобы не работать? 751
Просто выговорится .. не судите строго. 656
Самые яркие наряды Met Gala 2021 519
Забавные картинки 491
Леди
40-летняя Жукова затмила Шейк и Шарапову на Met Gala (фото) В этом году наконец-то состоялся самый яркий модный гала-вечер
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Избранные
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь