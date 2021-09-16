Стало известно, кого сыграет Пересильд в первом фильме в космосе

В основе фильма лежит история, когда женщине-врачу, которая никаким образом не соприкасалась с космической сферой и не думала о космонавтике, предлагают полететь на МКС и спасти жизнь космонавту. То есть сделать то, что она делает на Земле, в условиях, которые не приспособлены к этому пока еще.