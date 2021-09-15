Водонаева, Прилучный на премьере необычного фильма с Пересильд

В кинотеатре «Художественный» состоялась российская премьера фильма «Молоко». Картину публике представила съемочная группа: режиссер Карен Оганесян, продюсеры Полина Иванова, Ирина Воронова, автор сценария Екатерина Мавроматис, актеры Андрей Бурковский, Юрий Колокольников, Евгения Каверау, Эрик Панич.
Исполнительница главной роли Юлия Пересильд не смогла лично посетить премьеру и поприветствовала зал с экрана кинотеатра: она находится в изоляции перед полетом в космос.
Первыми зрителями фильма стали Павел Прилучный, Анастасия Уколова, Жора Крыжовников, Валерия и Иосиф Пригожин, Полина Ауг, Алена Водонаева, Елена Борщева и многие другие знаменитости.
По сюжету, женщина по имени Зоя, жившая с диагнозом бесплодие, обнаруживает, что из ее груди идет молоко, способное лечить душевные травмы. Но вместе с миссией спасительницы к Зое приходит сложный выбор, ведь эффект от волшебной жидкости может быть совершенно непредсказуемым.
Ранее, рассказывая о проекте, исполнительница главной роли Юлия Пересильд называла сюжет фильма нестандартным. «Это что-то новое, очень много цепляющих парадоксальных вещей», — подчеркивала она.
Фильм «Молоко» выйдет в широкий прокат 23 сентября.