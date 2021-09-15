Водонаева, Прилучный на премьере необычного фильма с Пересильд

Исполнительница главной роли Юлия Пересильд не смогла лично посетить премьеру и поприветствовала зал с экрана кинотеатра: она находится в изоляции перед полетом в космос .

По сюжету, женщина по имени Зоя, жившая с диагнозом бесплодие, обнаруживает, что из ее груди идет молоко, способное лечить душевные травмы. Но вместе с миссией спасительницы к Зое приходит сложный выбор, ведь эффект от волшебной жидкости может быть совершенно непредсказуемым.