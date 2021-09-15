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15 сентября 2021, фоторепортажКрасная дорожка

Водонаева, Прилучный на премьере необычного фильма с Пересильд

Звезды первыми посмотрели комедию «Молоко»
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В кинотеатре «Художественный» состоялась российская премьера фильма «Молоко». Картину публике представила съемочная группа: режиссер Карен Оганесян, продюсеры Полина Иванова, Ирина Воронова, автор сценария Екатерина Мавроматис, актеры Андрей Бурковский, Юрий Колокольников, Евгения Каверау, Эрик Панич. 

Новость
Пересильд с молоком, Бурковский, пингвины: первые фото со съемок

Исполнительница главной роли Юлия Пересильд не смогла лично посетить премьеру и поприветствовала зал с экрана кинотеатра: она находится в изоляции перед полетом в космос.

Первыми зрителями фильма стали Павел Прилучный, Анастасия Уколова, Жора Крыжовников, Валерия и Иосиф Пригожин, Полина Ауг, Алена Водонаева, Елена Борщева и многие другие знаменитости.

По сюжету, женщина по имени Зоя, жившая с диагнозом бесплодие, обнаруживает, что из ее груди идет молоко, способное лечить душевные травмы. Но вместе с миссией спасительницы к Зое приходит сложный выбор, ведь эффект от волшебной жидкости может быть совершенно непредсказуемым.

Ранее, рассказывая о проекте, исполнительница главной роли Юлия Пересильд называла сюжет фильма нестандартным. «Это что-то новое, очень много цепляющих парадоксальных вещей», — подчеркивала она. 

Фильм «Молоко» выйдет в широкий прокат 23 сентября.

Молоко
2021/Россия16+комедия
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