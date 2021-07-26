Опубликованы первые фото Пересильд в скафандре

9 фотографий 9 фотографий 9 фотографий Фото: roscosmos.ru

В «Роскосмосе» выложили первые фотографии актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко в скафандрах, снимки были сделаны во время тренировки на тренажере космического корабля «Союз МС». Кадры опубликованы на сайте госкорпорации.

Тренировка актрисы и режиссера, которым предстоит участвовать в съемках фильма «Вызов» на борту Международной космической станции (МКС), длилась четыре часа, в ней также принимал участие космонавт Антон Шкаплеров.

Новость Юлия Пересильд впервые высказалась о своем полете в космос

«В ходе практического занятия экипаж выполнял операции по подготовке к старту и выведению корабля на орбиту, осуществлял контроль состояния систем корабля и проводил проверку его герметичности после отделения от ракеты-носителя», — отмечается в сообщении.

Кроме того, под руководством Шкаплерова экипаж успешно провел тренировку по сближению с Международной космической станцией (МКС), ее облету и ручному причаливанию.

Ранее заведующий отделом питания Института медико-биологических проблем РАН Александр Агуреев рассказал, что еда для Пересильд и Шипенко полетит вместе с ними.