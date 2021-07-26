Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Наверх
26 июля 2021, фоторепортажСъемки

Опубликованы первые фото Пересильд в скафандре

Актрисе предстоит лететь на МКС для съемок в фильме «Вызов»
9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий
Фото: roscosmos.ru

В «Роскосмосе» выложили первые фотографии актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко в скафандрах, снимки были сделаны во время тренировки на тренажере космического корабля «Союз МС». Кадры опубликованы на сайте госкорпорации.

Тренировка актрисы и режиссера, которым предстоит участвовать в съемках фильма «Вызов» на борту Международной космической станции (МКС), длилась четыре часа, в ней также принимал участие космонавт Антон Шкаплеров.

Новость
Юлия Пересильд впервые высказалась о своем полете в космос

«В ходе практического занятия экипаж выполнял операции по подготовке к старту и выведению корабля на орбиту, осуществлял контроль состояния систем корабля и проводил проверку его герметичности после отделения от ракеты-носителя», — отмечается в сообщении.

Кроме того, под руководством Шкаплерова экипаж успешно провел тренировку по сближению с Международной космической станцией (МКС), ее облету и ручному причаливанию.

Ранее заведующий отделом питания Института медико-биологических проблем РАН Александр Агуреев рассказал, что еда для Пересильд и Шипенко полетит вместе с ними.

Старт экспедиции на Международную космическую станцию запланирован на 5 октября 2021 года и будет осуществлен с космодрома Байконур на корабле «Союз МС-19». Первый художественный фильм в космосе снимут госкорпорация «Роскосмос», «Первый канал» и студия Yellow, Black and White.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Клим Шипенко
Вызов
Пересильд, Хаматова, Колокольников на премьере фильма в Каннах
Юлия Пересильд
Для Пересильд начали изготавливать скафандр для полета на МКС
Юлия Пересильд впервые высказалась о своем полете в космос
Пересильд полетит в космос для съемок на МКС
Пересильд нашли в шорт-листе кастинга первых съемок в космосе
Мороз, Пересильд, Толстоганова представили новый сериал
Пегова и Безруков выступили на «Байконуре»
СМИ: Ходченкову отправили на операцию ради роли в фильме на МКС
Пересильд и Бурковский снялись вместе: первые кадры
Петров впервые показал себя в образе Есенина
Тысячи девушек подали заявки на участие в съемках фильма на МКС
Пересильд, Толстоганова, Мельникова: фото со съемок «Медиатора»
Кирилл Нагиев: «У меня почти нет выходных»
Петров сыграет Есенина
Тодоренко поборется за роль в фильме, который снимут в космосе
Цыганов и Снигирь, Пересильд с дочерьми на премьере фильма «Цой»
Главную роль в первом фильме, снятом в космосе, сыграет женщина
11-летняя дочь Пересильд и Учителя получила новую роль в кино
Пересильд на съемках фильма о любви: фото с площадки
Пересильд, Судзиловская, Бабенко на мероприятии ММКФ
Режиссер «Холопа», Рогозин и Эрнст снимут первое кино в космосе
Собчак, Асмус, Александрова: все звезды на закрытии «Кинотавра»
Асмус, Пересильд, Собчак на финальных премьерах «Кинотавра 2020»
«Кинотавр 2020»: Ходченкова, Варнава, Молочников и первые призы
Шпица, Лядова, Фандера: звезды на открытии «Кинотавра 2020»
Харламов может поработать с режиссером, снявшим Асмус в «Тексте»
«Кинотавр 2020» закроется фильмом Кончаловского с Высоцкой
Мороз сменила имидж ради новой роли: первые фото в образе
Михалкова рассказала о съемках в сериале с Курковой и Исаковой
Пересильд с молоком, Бурковский, пингвины: первые фото со съемок
Асмус и Петров поздравили режиссера «Текста» с днем рождения
Котийяр может сыграть возлюбленную Есенина в фильме Шипенко
Михалкова, Куркова, Пересильд готовятся к совместным съемкам
Назван лучший российский фильм, сериал и актеры
Петров рассказал, с кем ему понравилось целоваться на съемках
Том Круз и Илон Маск снимут фильм в космосе
Автор книги о Зулейхе ответила на критику сериала
Гагарина, Билан, Петров поблагодарили медиков концертом
Боярская, Петров, Милославская снялись в клипе про самоизоляцию
Таких берут в космонавты: актеры, покорившие космос в кино
Звезды на карантине: чем занимаются Асмус, Боярская, Гузеева
Пересильд, Машкова, Дапкунайте на премьере фильма Добрыгина
Режиссер «Холопа» и «Текста» снимет триллер про Есенина
Самбурская, Зудина, Безрукова на премьере «Калашникова»
Режиссер «Текста» экранизирует еще одну книгу Глуховского
Пугачева, Лобода и Петров с Милославской на премьере «Льда 2»
Старшенбаум отказалась сняться в «Тексте» из-за сцены с Петровым
Ходченкова, Асмус, внук Миронова на премьере «Холопа» в Москве
Шпица, Ургант, внук Миронова: звезды на веб-премии
Иванова и ребенок: фото со съемок «Теста на беременность 2»
Новые трейлеры
Армия воров
Дублированный трейлер
Девять совсем незнакомых людей
Трейлер (англ.)
Дюна
Дублированный трейлер №2
Самка богомола
Трейлер
Чип и Дейл
Трейлер (англ.)
Злое
Дублированный трейлер
Последняя дуэль
Трейлер (англ.)
Половое воспитание
Трейлер (англ. с рус.суб.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Дети
Известная 39-летняя актриса во второй раз стала мамой (фото) Кирстен Данст родила сына
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Избранные
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь