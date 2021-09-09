В Warner Bros. перепутали двух темнокожих актеров

Уилл Смит и Идрис Эльба | Источник: Legion-Media.ru

В компании Warner Bros. перепутали двух темнокожих актеров — Уилла Смита и Идриса Эльбу. Ошибку допустили в поздравлении, опубликованном в Twitter-аккаунте концерна.

«Кто-то может знать его как Стрингера Белла, а кто-то — как Дэдшота… С днем рождения, Идрис Эльба!» — говорится в публикации.

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Остальные пользователи отметили, что Дэдшота сыграл вовсе не Эльба, а Смит, появившийся в первой части «Отряда самоубийц». Во второй же части сыграл его коллега. Его персонажа звали Бладспорт.

Напомним, весной героя Идриса Эльбы из сериала «Лютер» назвали «недостаточно черным». Как утверждает глава департамента BBC по этническому разнообразию Миранда Уэланд, персонаж не соответствует достоверному образу выходца из Африки. По словам эксперта, персонаж ведет себя больше как типичный белый, а расовое меньшинство в его лице отражается лишь поверхностно.