Бондарчук, Дорн, Лолита на премьере фильма Серебренникова

Во время представления картины съемочная группа трогательно поздравила Кирилла Серебренникова с днем рождения и подарила торт с семью свечками.

Фильм «Петровы в гриппе» расскажет историю простой семьи из постсоветского Екатеринбурга. Она библиотекарь, иногда убивающая плохих мужчин, он автослесарь, грезящий комиксами. Их сын слег с температурой и мечтает оказаться на новогодней елке.