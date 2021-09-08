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8 сентября 2021, фоторепортажКрасная дорожка

Бондарчук, Дорн, Лолита на премьере фильма Серебренникова

Режиссер представил свою новую работу по бестселлеру Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него»
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В московском кинотеатре «Художественный» состоялась премьера фильма «Петровы в гриппе». 

Картину публике представили режиссер Кирилл Серебренников, продюсеры Илья Стюарт, Мурад Османн, Павел Буря, оператор  Владислав Опельянц, актеры Семен Серзин, Иван Дорн, Александр Ильин, Варвара Шмыкова, Александра Ревенко, Юлия Ауг. Также показ посетил автор романа «Петровы в гриппе и вокруг него» Алексей Сальников.

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Гостями премьеры и первыми зрителями стали Федор Бондарчук, Александр Молочников с Екатериной ВарнавойАлена Водонаева, Андрей Бурковский, Ксения Раппопорт, Лия Ахеджакова, Ирина Мартыненко и Михаил Хасая, Марина Александрова, Сергей Бурунов, Лолита Милявская, Александр Гудков, Manizha и многие другие.

Во время представления картины съемочная группа трогательно поздравила Кирилла Серебренникова с днем рождения и подарила торт с семью свечками.

Фильм «Петровы в гриппе» расскажет историю простой семьи из постсоветского Екатеринбурга. Она библиотекарь, иногда убивающая плохих мужчин, он автослесарь, грезящий комиксами. Их сын слег с температурой и мечтает оказаться на новогодней елке.

Напомним, мировая премьера «Петровых» состоялась на кинофестивале в Каннах. В широкий прокат картина выходит 9 сентября.

3.6
Петровы в гриппе
2021/Россия, Франция, Швейцария18+драмафантастика
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