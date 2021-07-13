Пересильд, Дорн, Колокольников на премьере фильма в Каннах

В основном конкурсе кинофестиваля в Каннах состоялась мировая премьера нового фильма Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе» по бестселлеру Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него».
По красной дорожке в этот вечер прошли создатели и актеры картины: Илья Стюарт, Мурад Османн, Павел Буря, актеры Чулпан Хаматова, Юрий Колокольников, Иван Дорн, Юлия Пересильд и Юрий Борисов.
В центре сюжета картины — простая семья из постсоветского Екатеринбурга, которая ничем не отличается от остальных, а в их жизни не происходит ничего необычного, если не считать того, что глава семьи, автомеханик Петров, грезит фантастикой и комиксами, постоянно сталкиваясь с демоном-искусителем, а его жена-библиотекарь на досуге убивает мужчин, обижающих женщин. В широкий прокат в России фильм «Петровы в гриппе» выйдет 9 сентября.
Напомним, 74-й Каннский кинофестиваль открылся торжественной церемонией 6 июля и продлится до 17 июля 2021 года в традиционном