Пересильд, Дорн, Колокольников на премьере фильма в Каннах

В основном конкурсе кинофестиваля в Каннах состоялась мировая премьера нового фильма Кирилла Серебренникова « Петровы в гриппе » по бестселлеру Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него».

В центре сюжета картины — простая семья из постсоветского Екатеринбурга, которая ничем не отличается от остальных, а в их жизни не происходит ничего необычного, если не считать того, что глава семьи, автомеханик Петров, грезит фантастикой и комиксами, постоянно сталкиваясь с демоном-искусителем, а его жена-библиотекарь на досуге убивает мужчин, обижающих женщин. В широкий прокат в России фильм «Петровы в гриппе» выйдет 9 сентября.