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13 июля 2021, фоторепортажКрасная дорожка

Пересильд, Дорн, Колокольников на премьере фильма в Каннах

Актеры картины «Петровы в гриппе» прошли по красной дорожке Дворца фестивалей и конгрессов
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Фото: Кристина Афанасьева

В основном конкурсе кинофестиваля в Каннах состоялась мировая премьера нового фильма Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе» по бестселлеру Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него».

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По красной дорожке в этот вечер прошли создатели и актеры картины: Илья Стюарт, Мурад Османн, Павел Буря, актеры Чулпан Хаматова, Юрий Колокольников, Иван Дорн, Юлия Пересильд и Юрий Борисов.

В центре сюжета картины — простая семья из постсоветского Екатеринбурга, которая ничем не отличается от остальных, а в их жизни не происходит ничего необычного, если не считать того, что глава семьи, автомеханик Петров, грезит фантастикой и комиксами, постоянно сталкиваясь с демоном-искусителем, а его жена-библиотекарь на досуге убивает мужчин, обижающих женщин. В широкий прокат в России фильм «Петровы в гриппе» выйдет 9 сентября.

Напомним, 74-й Каннский кинофестиваль открылся торжественной церемонией 6 июля и продлится до 17 июля 2021 года в традиционном офлайн-формате. О самых ярких фильмах фестиваля читайте подробнее в нашем обзоре.

Петровы в гриппе
2021/Россия, Франция, Швейцария18+драма
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