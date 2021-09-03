Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Наверх
3 сентября 2021, новость

Дава потребовал фонтан шампанского от основателя «Дома 2»

Ведущий «Дома 2» поиронизировал над высказываниями Комиссарова о скором провале шоу
Давид Манукян | Источник: Legion-Media.ru

Блогер и ведущий реалити-шоу «Дом 2» Давид Манукян (Dava) потребовал от основателя проекта и бывшего депутата Госдумы Валерия Комиссарова фонтан шампанского. О своей просьбе он написал в сторис в инстаграме.

Манукян заявил, что в августе «Дом 2» стал самым популярным реалити-шоу на телеканале «Ю». Блогер также вспомнил о том, что Комиссаров пророчил перезапуску проекта провал и обещал установить фонтан шампанского, если «Дом 2» продержится в эфире до осени.

Новость
Бывший возлюбленный Бузовой отказал поклоннице на «Доме 2»
«Валера, тащи шампанское», — поиронизировал над его обещанием Манукян.

В апреле Комиссаров назвал идею с перезапуском «Дома » на канале «Ю» неудачной. Создатель реалити-шоу заявил, что без него у автора проекта ничего не получится.

Тогда же Комиссаров предрек, что «Дом 2» закроется в течение трех месяцев. В случае если шоу продержится в эфире до 1 сентября, он пообещал установить перед офисом телеканала «Ю» фонтан с шампанским на три тысячи литров.

О том, что Манукян стал одним из ведущих перезапуска проекта «Дом 2», стало известно в конце мая. Он заявил, что работа никак не была связана с Ольгой Бузовой, его бывшей возлюбленной и звездой реалити-шоу.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Дом 2
Давид Манукян
От Бони до Гайдуляна: звезды на съемках шоу с Бузовой в Африке
Ольга Бузова
Валерий Комиссаров
Ольга Бузова рассказала, сколько тратит каждый месяц
Во МХАТе рассказали о возможных изменениях в спектакле с Бузовой
Том Круз приземлился в чужом саду на вертолете и покатал детей
Бузова в Африке на съемках нового реалити-шоу со звездами
Дейенерис и Кхал Дрого воссоединились
В сети нашли пародию на Netflix с вымышленными фильмами
Бузова показала себя на съемках белорусского «Х-Фактора»
Бузова ответила на критику Безрукова после выступления во МХАТе
Ученые обнаружили на дне океана губку, похожую на Губку Боба
Ведущие «Дома 2» обвинили Бузову во лжи об уходе с проекта
Орлова рассказала о конфликте с Бузовой из-за «Дома 2» и Давы
Чак Норрис вручил 83-летней женщине черный пояс по карате
Малахов пожалел 87-летнюю Доронину из-за Бузовой во МХАТе
Российским звездам устроили кинопоказ в шахте
СМИ: МХАТ продлил договор с Ольгой Бузовой
Звезда «Гладиатора» отстоял многотысячную очередь ради вакцины
Дэймон признался в отказе от крупнейшего гонорара в истории кино
Бузова резко ответила на критику Михалкова в свой адрес
Звезда боевиков Дуэйн Джонсон признался в мужской слабости
Вин Дизель планирует поставить мюзикл по «Форсажу»
Манижа, Собчак, Агутин: звезды на закрытии фестиваля «Жара»
Лобода, Седокова, Нюша выступили на фестивале «Жара»
Продюсер «Симпсонов» оценил шансы сериала продолжаться вечно
Бузова в новом образе, Дава, Брежнева: фото с первого дня «Жары»
Бузову довели до слез в прямом эфире
Бузова высоко оценила свое выступление на сцене МХАТ
Лобода, Бузова, Собчак, Ивлеева: все звезды на «Премии Муз-ТВ»
Бузова сыграет саму себя в спектакле про Сталина
Бывший возлюбленный Бузовой отказал поклоннице на «Доме 2»
Бывший возлюбленный Бузовой станет ведущим «Дома 2»
Харламов поздравил Гузееву с днем рождения и назвал своей музой
Ольга Бузова переехала в Белоруссию ради «Х-Фактора»
Ургант пошутил о служебном романе во время работы с Познером
Режиссер «Шрэка» сравнила работу над ним со ссылкой в Сибирь
Муж облил Скарлетт Йоханссон зеленой слизью на вручении премии
Ургант ответил на угрозу Жириновского закрыть его шоу
Герои «Черной вдовы» пригласили россиян на майские шашлыки
Александр Петров пошутил о своем падении на красной дорожке ММКФ
Кудрявцева захотела поговорить с Путиным о жизни в своем шоу
Шварценеггер раскритиковал скучную церемонию премии «Оскар»
65-летняя Вупи Голдберг напишет сценарий о пожилой супергероине
ТНТ закроет шоу с Бузовой и Бородиной
Бузова, Лобода, Лолита: все звезды на гала-ужине «Премии Муз-ТВ»
Николь Кидман сыграла русскую эмигрантку Машу в новом сериале
Названы победители антипремии «Золотая малина»
Застрявший на китайском шоу россиянин получил шанс его покинуть
Ведущий «Дома 2» высказался о будущем проекта без Бузовой
10 лет «Игре престолов»: по чему мы скучаем больше всего
25-летний двойник Гарри Поттера стал звездой соцсетей
Новые трейлеры
Падение Луны
Тизер (англ.)
Белфаст
Трейлер (англ.)
Красное уведомление
Дублированный тизер
В Бореньке чего-то нет
Тизер
Вертинский
Трейлер
Купе номер 6
Трейлер
Свингеры
Трейлер
Не время умирать
Дублированный трейлер №3
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Дети
14-летняя дочь Юлии Началовой в школьной форме восхитила сеть Вера Алдонина заметно повзрослела за лето
Леди
10 самых смелых выходов 56-летней Марины Зудиной Актриса отмечает день рождения
Hi-Tech
Спутник показал тысячи домов с оружием внутри Посмотрите на карту
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Избранные
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь