Дава потребовал фонтан шампанского от основателя «Дома 2»

Давид Манукян | Источник: Legion-Media.ru

Блогер и ведущий реалити-шоу «Дом 2» Давид Манукян (Dava) потребовал от основателя проекта и бывшего депутата Госдумы Валерия Комиссарова фонтан шампанского. О своей просьбе он написал в сторис в инстаграме.

Манукян заявил, что в августе «Дом 2» стал самым популярным реалити-шоу на телеканале «Ю». Блогер также вспомнил о том, что Комиссаров пророчил перезапуску проекта провал и обещал установить фонтан шампанского, если «Дом 2» продержится в эфире до осени.

«Валера, тащи шампанское», — поиронизировал над его обещанием Манукян.

В апреле Комиссаров назвал идею с перезапуском «Дома » на канале «Ю» неудачной. Создатель реалити-шоу заявил, что без него у автора проекта ничего не получится.

Тогда же Комиссаров предрек, что «Дом 2» закроется в течение трех месяцев. В случае если шоу продержится в эфире до 1 сентября, он пообещал установить перед офисом телеканала «Ю» фонтан с шампанским на три тысячи литров.