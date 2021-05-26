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26 мая 2021, новость

Бывший возлюбленный Бузовой станет ведущим «Дома 2»

Выпуски реалити-шоу с участием Давида Манукяна выйдут в эфир в ближайшее время
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фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Бывший возлюбленный телеведущей Ольги Бузовой блогер Давид Манукян (Dava) станет ведущим реалити-шоу «Дом 2» на телеканале «Ю». Об этом сообщили в пресс-службе канала.

Всегда было интересно попробовать себя ведущим масштабного шоу. Реалити «Дом 2» идеально подошло на эту роль, так как это шоу про людей, отношения и любовь. Я люблю все настоящее, а у них нет сценария!
Давид Манукян

Отмечается, что Дава приступил к съемкам на проекте. Выпуски телешоу с его участием планируют показывать в эфире уже с 1 июня. При этом Манукян будет одним из основных ведущих, наравне с коллегами, Ксенией Бородиной, Ольгой Орловой, Владом Кадони и Андреем Черкасовым.

1.5
Дом 2
2004/Россия18+реалити-шоу
Моя оценка

Ранее участницей и ведущей проекта долгие годы была сама Бузова. В апреле этого года она подтвердила, что отказалась вести перезапуск реалити-шоу на канале «Ю». 

Позже стало известно, что Бузова выступит наставницей первого сезона белорусской версии шоу «Х-фактор» и в настоящее время находится в Белоруссии на съемках.

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