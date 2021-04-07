Создатель «Дома 2» назвал сроки закрытия перезапуска проекта

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Создатель реалити-шоу «Дом 2», бывший депутат Госдумы Валерий Комиссаров назвал неудачной идею с перезапуском передачи на телеканале «Ю» и озвучил сроки закрытия обновленного проекта. Своим мнением он поделился в беседе с изданием StarHit.

По мнению Комиссарова, у авторов шоу без него ничего не получится, поскольку «Дом 2» — его авторский проект, а все, что они без него делали, «неминуемо и всегда проваливалось».

«Дом 2» сейчас — это две половинки «Титаника», которые лежат на дне. Их достали, подкрасили надпись «Титаник», и сейчас запустят в плавание. Это новый «Титаник», но с тем же результатом. Валерий Комиссаров

Валерий Комиссаров считает, что авторам проекта для успешного перезапуска следовало изменить его концепцию или тщательнее выбирать участников. «Если они не могли найти перед закрытием новых суперзвезд целых шесть лет, почему это должно у них получиться сейчас?» — задался он вопросом.

Создатель реалити-шоу даже заявил о готовности установить перед офисом телеканала «Ю» фонтан с шампанским на три тысячи литров в случае, если шоу продержится в его эфире до 1 сентября.

Скорее всего, окончательное закрытие произойдет гораздо раньше — в течение полутора месяцев, максимум, трех.

Ранее Валерий Комиссаров уже предрекал неудачу обновленному телепроекту. По его мнению, чтобы «Дом 2» снова стал интересным, в нем нужно менять абсолютно все. Так, например, судьбы старых участников уже не волнуют телезрителей, но простой набор новых героев не пробудит в них интерес. Комиссаров выразил уверенность в том, что реалити-шоу должно постоянно удивлять, а также показывать настоящую жизнь, а не нарисованную картинку.

2 апреля телеканал «Ю» подтвердил информацию о перезапуске реалити-шоу «Дом 2» в своем эфире. Проект получит название «Дом 2. Новая любовь». Формат реалити-шоу будет таким же, каким он был на канале ТНТ, транслировавшем «Дом 2» в течение 16 лет, до конца 2020 года.