Том Круз приземлился в чужом саду на вертолете и покатал детей

Том Круз | Источник: Legion-Media.ru

Американский актер Том Круз во время съемок фильма «Миссия: невыполнима 7» приземлился на вертолете в чужом саду, а затем покатал на воздушном судне незнакомых детей, пишет The Mirror.

Артист осчастливил одну из семей, живущих в британском Уорикшире. Местную жительницу Элисон Уэбб и ее детей предупредили, что на их территории из-за временного закрытия аэропорта Ковентри приземлится VIP-борт. Однако имя гостя им называть не стали.

Когда 59-летний актер сел на вертолете в саду британцев, они были сильно удивлены. В качестве благодарности Круз позировал с семьей для фотографий, а затем покатал детей Уэбб на вертолете. Элисон Уэбб рассказала:

Я подумала, что детям было бы здорово увидеть вертолет в саду и разрешила посадку. Когда из вертолета вышел Том Круз, это было похоже на «Вау». Он подошел к детям поболтать, затем поблагодарил нас.

По ее словам, день был невероятным и сюрреалистичным.