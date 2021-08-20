Макконахи довел секретаршу до слез ради роли в фильме

Американский актер Мэттью Макконахи рассказал, как довел до слез секретаршу киностудии ради роли в фильме «Техасская резня бензопилой 4: Новое поколение». Ролик, в котором он делится воспоминаниями, опубликован в интернете.
Артист вспомнил, что режиссер Ким Хенкел советовался с ним по поводу кандидата на роль убийцы Вилмера, и Макконахи вдруг осознал, что ему самому стоит сняться в проекте. Секретарша вызвалась помочь ему разыграть сцену, после чего актер побежал на кухню, схватил столовую ложку, вернулся и прижал женщину к стене, делая вид, что столовый прибор — это самое настоящее оружие.
По словам Макконахи, он так напугал секретаршу, что та начала плакать. Хенкел заявил, что артист действительно впечатлил всех присутствующих, и взял его в проект.
Мэттью Макконахи — американский актер и продюсер. Снимался в фильмах «Время убивать», «Линкольн для адвоката», «Далласский клуб покупателей», «Джентльмены», «Интерстеллар». Обладатель премий «Оскар» и «Золотой глобус». Напомним, в марте 2021 года Макконахи заявил, что подумывает о выдвижении на пост губернатора штата Техас.