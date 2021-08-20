Макконахи довел секретаршу до слез ради роли в фильме

Мэттью Макконахи в фильме «Техасская резня бензопилой 4: Новое поколение»

Американский актер Мэттью Макконахи рассказал, как довел до слез секретаршу киностудии ради роли в фильме «Техасская резня бензопилой 4: Новое поколение». Ролик, в котором он делится воспоминаниями, опубликован в интернете.

Артист вспомнил, что режиссер Ким Хенкел советовался с ним по поводу кандидата на роль убийцы Вилмера, и Макконахи вдруг осознал, что ему самому стоит сняться в проекте. Секретарша вызвалась помочь ему разыграть сцену, после чего актер побежал на кухню, схватил столовую ложку, вернулся и прижал женщину к стене, делая вид, что столовый прибор — это самое настоящее оружие.