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12 марта 2021, Lenta.Ruновость

51-летний Макконахи обдумает выдвижение в губернаторы Техаса

Актер родился и проживает в Техасе
13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

Американский актер Мэттью Макконахи в ходе подкаста The Balanced Voice заявил, что подумает над выдвижением на пост губернатора штата Техас.

В ходе передачи 51-летний артист рассказывал о себе в качестве отца и профессора Техасского университета. Тогда же он вслух задался вопросом, чем дальше хочет заниматься, кроме кино: «Я действительно считаю, что мне есть чему научить других и чем поделиться».

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Ведущая подкаста Рания Манкариус спросила актера, может ли стать выдвижение на пост губернатора Техаса его следующим шагом в жизни. «Это стоит серьезно обдумать», — ответил лауреат «Оскара».

Мэттью Макконахи — звезда фильмов «Свадебный переполох», «Интерстеллар», «Далласский клуб покупателей» и «Джентльмены» — родился в Техасе и в настоящее время живет там с семьей. Выборы губернатора штата запланированы на 2022 год.

В ноябре прошлого года Макконахи оценил свой шанс уйти в политику. Тогда он заявил, что подобная деятельность кажется ему безнадежной.

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