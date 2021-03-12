51-летний Макконахи обдумает выдвижение в губернаторы Техаса

Американский актер Мэттью Макконахи в ходе подкаста The Balanced Voice заявил, что подумает над выдвижением на пост губернатора штата Техас.
В ходе передачи 51-летний артист рассказывал о себе в качестве отца и профессора Техасского университета. Тогда же он вслух задался вопросом, чем дальше хочет заниматься, кроме кино: «Я действительно считаю, что мне есть чему научить других и чем поделиться».
Мэттью Макконахи — звезда фильмов «Свадебный переполох», «Интерстеллар», «Далласский клуб покупателей» и «Джентльмены» — родился в Техасе и в настоящее время живет там с семьей. Выборы губернатора штата запланированы на 2022 год.
В ноябре прошлого года Макконахи оценил свой шанс уйти в политику. Тогда он заявил, что подобная деятельность кажется ему безнадежной.