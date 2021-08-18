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18 августа 2021, новость

Эмма Стоун получит миллионы от Disney после скандала с Йоханссон

Ранее стало известно, что студия закроет все проекты с Йоханссон, подавшей в суд по аналогичному поводу
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фотографий
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Американская актриса Эмма Стоун получит восьмизначную сумму от кинокомпании Disney после скандала с ее коллегой Скарлетт Йоханссон, передает Just Jared со ссылкой на редактора The Hollywood Reporter Мэттью Беллони.

Новость
Эмма Стоун представила «Круэллу»

Деньги Стоун выплатят за фильм «Круэлла», также большой гонорар она получит за сиквел картины. Об этом стало известно после слухов о намерении актрисы подать в суд на Disney.

Картина вышла в прокат одновременно с премьерой на сервисе Disney+, и кассовые сборы, от которых зависит гонорар звезды, не были максимальными.

Скарлетт Йоханссон уже подала в суд на Disney по аналогичному поводу. Суть иска заключается в том, что компания выпустила фильм «Черная вдова» на стриминговом сервисе Disney+ одновременно с началом проката в кинотеатрах. При этом оплата Йоханссон складывается из кассовых сборов фильма, и Marvel гарантировал ей эксклюзивный прокат в кинотеатрах.

Позже стало известно, что Disney закрывает все проекты с Йоханссон.

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