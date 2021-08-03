Вслед за Йоханссон: Эмма Стоун задумала подать в суд на Disney

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Американская актриса Эмма Стоун задумала подать в суд на компанию Disney вслед за своей коллегой Скарлетт Йоханссон. Об этом сообщает Screen Rant.

Причиной судебных разбирательств может стать фильм с участием артистки «Круэлла». Картина вышла в прокат одновременно с премьерой на сервисе Disney+. Таким образом, хотя лента хорошо была принята критиками и зрителями, кассовые сборы были не очень большими. Это могло случиться из-за показа фильма на Disney+.

7.6 Круэлла 2021 / США 12+ драма комедия криминал Моя оценка Хочу посмотреть

В июле стало известно, что Скарлетт Йоханссон подала в суд на Disney за нарушение контракта на онлайн-показы фильма «Черная вдова». Ее контракт предусматривал вознаграждение в зависимости от кассовых сборов в кинотеатрах и не предусматривал премьерного онлайн-стриминга фильма.