Disney ответил решившей судиться из-за «Черной Вдовы» Йоханссон

Walt Disney Company назвала необоснованным иск актрисы Скарлетт Йоханссон из-за онлайн-выпуска фильма «Черная Вдова» на стриминговой платформе Disney+.
Об этом сообщается в заявлении компании, фрагмент которого приводит телеканал CNBC:
«Этот иск не имеет под собой никаких оснований. Еще больше печалит и расстраивает то, что иск совершенно не обращает внимания на ужасные и длительные последствия пандемии COVID-19 в глобальном масштабе».
Иск был подан актрисой в суд Лос-Анджелеса в четверг, 29 июля. Отмечается, что контракт Йоханссон предусматривал вознаграждение от кассовых сборов в кинотеатрах и не предусматривал дохода от премьерного онлайн-стриминга фильма.
По мнению юристов, релиз фильма на платформе Disney+ мог стоить актрисе более 50 миллионов долларов.