Disney ответил решившей судиться из-за «Черной Вдовы» Йоханссон

8 фотографий 8 фотографий 8 фотографий

Walt Disney Company назвала необоснованным иск актрисы Скарлетт Йоханссон из-за онлайн-выпуска фильма «Черная Вдова» на стриминговой платформе Disney+.

Об этом сообщается в заявлении компании, фрагмент которого приводит телеканал CNBC:

«Этот иск не имеет под собой никаких оснований. Еще больше печалит и расстраивает то, что иск совершенно не обращает внимания на ужасные и длительные последствия пандемии COVID-19 в глобальном масштабе».

Новость Скарлетт Йоханссон больше не будет играть Черную вдову

В Disney отметили, что полностью соблюли условия контракта Йоханссон, а выпуск «Черной Вдовы» на Disney+ с премиум-подпиской «значительно увеличил ее способность заработать дополнительные средства» помимо 20 миллионов долларов, которые она уже получила за этот фильм.

Иск был подан актрисой в суд Лос-Анджелеса в четверг, 29 июля. Отмечается, что контракт Йоханссон предусматривал вознаграждение от кассовых сборов в кинотеатрах и не предусматривал дохода от премьерного онлайн-стриминга фильма.