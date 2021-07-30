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30 июля 2021, новость

Disney ответил решившей судиться из-за «Черной Вдовы» Йоханссон

Ранее актриса подала иск против компании в Верховный суд Лос-Анджелеса
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Walt Disney Company назвала необоснованным иск актрисы Скарлетт Йоханссон из-за онлайн-выпуска фильма «Черная Вдова» на стриминговой платформе Disney+.

Об этом сообщается в заявлении компании, фрагмент которого приводит телеканал CNBC:

«Этот иск не имеет под собой никаких оснований. Еще больше печалит и расстраивает то, что иск совершенно не обращает внимания на ужасные и длительные последствия пандемии COVID-19 в глобальном масштабе».

Новость
Скарлетт Йоханссон больше не будет играть Черную вдову
В Disney отметили, что полностью соблюли условия контракта Йоханссон, а выпуск «Черной Вдовы» на Disney+ с премиум-подпиской «значительно увеличил ее способность заработать дополнительные средства» помимо 20 миллионов долларов, которые она уже получила за этот фильм.

Иск был подан актрисой в суд Лос-Анджелеса в четверг, 29 июля. Отмечается, что контракт Йоханссон предусматривал вознаграждение от кассовых сборов в кинотеатрах и не предусматривал дохода от премьерного онлайн-стриминга фильма.

По мнению юристов, релиз фильма на платформе Disney+ мог стоить актрисе более 50 миллионов долларов.

6.4
Черная Вдова
2021/США16+боевикприключенияфантастика
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